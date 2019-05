Cruz: "El entrenador debe conocer LaLiga, el idioma y dar resultados"

José María Cruz, director general del Sevilla, ha repasado hoy la actualidad de la entidad nervionense tanto en lo deportivo como en lo institucional. Y la más rabiosa actualidad pasa ahora por la contratación del próximo entrenador. "Tendremos entrenador cuando el proceso de análisis interno nos lleve a proponer el candidato más apropiado. Con el visto bueno de la Comisión Ejecutiva y el Consejo, se podrá llevar a cabo una negociación. Entiendo que el tener esa vacante genera la expectativa y los dos clubes sevillanos además necesitan entrenador y los nombres son los mismos, los que sonaban el año pasado. Es un grupo reducido porque tiene que conocer la competición, el idioma y dar los resultados que se exigen. Son muy pocos", ha desvelado Cruz en 'La jugada de Sevilla' de Canal Sur Radio, donde también ha tratado diversos temas.

Cómo se fraguó la vuelta de Monchi: "Lo llama el presidente. Castro nos comentó que había leído que Monchi iba a acabar su contrato con la Roma, nos pidió opinión y yo le comenté que dudaba que se fuese a vincular ya con otro club y que tendría muchas ofertas. Él me animó a explorar esa posibilidad, habló con Monchi y le dio la opción de volver a su casa. A partir de ahí me dijo que lo llamase y que nos pusiésemos manos a la obra".

Análisis de la temporada: "Mi satisfacción de esta temporada pasa por contrastar que, pese a las dificultades de no haber conseguido los objetivos de planificación y rendimiento deportivo en las tres competiciones, pese a los errores y falta de acierto, la fortaleza de la entidad hace que podamos contrastar que tenemos un suelo muy alto. Incluso en temporadas de insatisfacción, tenemos un suelo que nos permite redoblar las fuerzas para el año siguiente, en Europa y con la bonanza económica que eso nos otorga".

Posible bajada de valor de la plantilla: "Cuando la temporada no es todo lo buena que deseas, cuando el cuerpo técnico no logra consolidarse y cuando jugadores que llegaron no han tenido la participación esperada, se produce una depreciación a corto plazo de la plantilla. Afortunadamente tenemos una plantilla con una gran cotización y suele darse que a uno le parece que todo lo de fuera es peor que lo de uno. Creemos que algunas incorporaciones pueden ser importantes en las próximas temporadas y que el valor añadido que le da a un jugador venir aquí, hace que la pérdida de valor quede atenuada por ser un jugador del Sevilla".

El 'modelo Sevilla FC': "Yo diría que el Modelo Sevilla no es comprar barato y vender caro. Es entender como cultura de la entidad que, para seguir creciendo, no debe temblarnos el pulso a la hora de desprendernos de un activo cuando hay condiciones que hacen aconsejable la venta. No debemos ser tan pasionales en ese análisis y no sentirnos presos de la necesidad emotiva de mantener el jugador en la plantilla si la operación conviene a la entidad".

Está subiendo el nivel de la clase media de LaLiga: "Está pasando que el nivel general de la Primera División ha subido espectacularmente, que hay más capacidad en muchos equipos de las principales ligas. Hoy en día con la cierta igualdad económica por debajo de los grandes, se pueden armar plantillas muy competitivas, en las que parece que vuelve a imperar el físico frente al fútbol preciosista de años anteriores. Toda esa confluencia hace que las fuerzas se igualen y, por ejemplo en eliminatorias en las que se notan más los modelos de forma, estos equipos se impongan".

Nivelar lo económico y lo deportivo: "El Sevilla sin estar en Champions, con esta plantilla, puede generar los recursos para estar al nivel económico de las últimas temporadas y convertirlo en nivel deportivo. Hemos tenido un gasto de plantilla esta temporada que no se ha visto acompañado con un rendimiento deportivo adecuado. Muchos jugadores no alcanzaban el rendimiento óptimo. Si con el mismo rendimiento económico, se supera el deportivo, seguro que se alcanzan los objetivos".

El mercado de verano: "Me parece que el mantener una cierta continuidad en la plantilla, sin hacer muchos cambios, te da la consolidación. Los cambios no los haces por capricho y el fútbol, la presión interna y externa, te lleva a que en general haya poca paciencia. Luego vemos que esos jugadores que no sirven aquí, van a otro sitio y demuestran porqué decidimos su incorporación. Nuestro modelo no supone tener que revolucionar la plantilla. Siempre dijimos que haríamos los cambios oportunos para generar una plantilla competitiva y ambiciosa. Creo que habrá cambios, no revolución, pero eso lo marcará el mercado. Si hay jugadores que no tienen ofertas apropiadas, tendrán continuidad e intentaremos que su rendimiento sea mejor. Hay que insuflar los cambios adecuados para mejorar el rendimiento, porque una victoria más nos habría bastado para la cuarta plaza".

El 'caso Portu' el verano pasado: "No me gusta que se pierda la dignidad. Sé que es complicado hablar de eso en el fútbol, pero hay valores en un club que deben prevalecer. Cuando consideras que has hecho la oferta adecuada y te ponen en una situación en la que tienes que perder la dignidad, no debes hacerlo. Hay aspectos en los valores de un club que no deben sobrepasarse nunca. La cuestión de Sarabia no es de dignidad, es que los jugadores tienen el derecho a buscar el desarrollo económico y profesional que consideren".

El papel de Cruz en la marcha y vuelta de Monchi: "La relación con Monchi en todos los años que llevamos, a nivel personal y profesional ha sido modélica. Diría incluso que mejor en lo personal. Monchi no se fue porque se llevara mal conmigo ni ha vuelto porque se lleve bien. Él pensó que merecía darse la oportunidad de probarse en otro fútbol y ha vuelto porque ha entendido que no puede estar en mejor sitio que aquí. Monchi vuelve al mismo puesto que tenía cuando se marchó. No ha ascendido porque ya estaba en lo más alto. No me siento ni molesto ni menos que él. No es verdad que Monchi gasta y yo ahorro. Somos un equipo y él siempre ha tenido en la cabeza las posibilidades económicas del club".

Situación accionarial del club: "Siempre se pueden hacer mejor las cosas y estoy convencido de que tanto los accionistas mayoritarios como minoritarios tienen mal sabor de boca de la Junta, que ambos creen que pudieron hacer mejor las cosas y los grandes accionistas son capaces de analizar qué se puede hacer mejor en comunicación y en entendimiento de la sensibilidad del aficionado. Se ha generado una sensación de incertidumbre sobredimensionada. No tengo conocimiento pero sí intuición: La venta del club estuvo hace unos meses más lejana de lo que mucha gente piensa y ahora, por lo tanto, lo está aún más".