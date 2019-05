Monchi, sobre el técnico: "Mi elección es la que demanda el Sevilla en este momento"

El director deportivo del Sevilla FC ha estado esta tarde en el acto de clausura del Máster de Periodismo Deportivo de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla y como era de esperar, Monchi ha arrojado algo de luz sobre la planificación y la figura del nuevo entrenador. "Estamos más avanzados que la semana pasada pero os voy a contestar lo que le he dicho a un amigo hace un rato, ¿prefieres que traiga a uno precipitado o a uno del que esté convencido aunque espere una semana?, y me dice prefiero a uno del que estés convencido aunque tardes una semana... Pues en eso estamos. El entrenador es una figura muy importante pero el Sevilla sigue andando, yo estoy haciendo gestiones paralelas a las del entrenador, a expensas de darle al botón de perfiles de los jugadores y eso no va a afectar, pero sí prefiero meter en mi cabeza toda la información que estoy recopilando para hacer la elección que yo creo que es la que demanda el Sevilla en este momento", ha dicho el de San Fernando.

Con respecto a los muchos nombres que están sonando, Monchi cree que es algo normal pero aclara que tiene muy claro el perfil que busca: "¿El Sevilla puede traer a cualquier entrenador? No, el Sevilla debe traer al entrenador que se adapte mejor a las circunstancias actuales. Al igual que dimos el giro de Unai a Sampaoli porque veníamos de ganar tres Europa Leagues y creía que podíamos arriesgar y dar un pasito más y de hecho durante gran parte de la temporada lo dimos. Ahora estoy examinando todo, llevo dos meses aquí y en este Sevilla actual, con estas necesidades, con esta ilusión, con este pasado, con el futuro que queremos, con los jugadores que tienen que salir, los que tiene que venir, con el presupuesto que tenemos, con la capacidad económica, jugando Europa League... ¿Qué entrenador es el que queremos? Porque suenan Bordalás, Rudi Garcia, Lopetegui, Roberto Martínez... Pero no es eso, no valen todos en función del momento. Hay muchos aspectos subjetivos, estados de ánimos, momentos...".

Monchi también habló sobre la rumorología y la cantidad de jugadores que salen vinculados al Sevilla y a los clubes cada verano, y cómo los medios tratan esa información: "Sigo las redes sociales, distingo la información que da un medio a la que da un determinado perfil. Yo leo a mucha gente que dicen que se inventan muchos fichajes... no se lo inventa nadie. Cuando por ejemplo Estadio Deportivo dice que Monchi está interesado en tal jugador es porque alguien se lo ha dicho, posiblemente haya utilizado al medio o posiblemente yo haya llamado a un agente y le haya preguntado 'oye, fulanito ¿cómo está?'. ¿Eso significa que lo voy a firmar? No, pero ese es mi trabajo, yo eso lo hago 20 veces al día, pero qué quiero decir con eso, que no es que no acierten ninguno, seguro que yo en algún momento he pensado en alguno de esos nombres y he hecho las gestiones, pero otra cosa es que sea el elegido. Ahora con el tema del entrenador, muchos de los que salen no tienen nada que ver con mi idea, otros salen porque me he relacionado con ellos en el pasado, la mayoría de las cosas tienen su base, yo no me enfado, pero porque yo creo que puede perjudicar a mi club, no por ellos, yo sé qué es parte del juego, yo sé que cuando llamo a un representante preguntando por algún jugador sé que me la juego a que este agente no diga nada o que le interese llamar a un medio, airear el interés y subir el valor del jugador".

En cuanto al verano que le espera, Monchi ha reconocido que será "movido": "Por mi forma de trabajar, intento que sea el entrenador el que marque los perfiles y darle un margen de decisión importante, no en los nombres, sino en cómo quieren que sean esos jugadores. Estamos en la fase de buscar el entrenador y cuando venga ya tenemos avanzados y ver los perfiles. Movimientos va a haber, seguro".

Por último, el de San Fernando apeló a la paciencia del aficionado en un mundo, el del fútbol, en el que cada vez en más complicado tenerla: "La paciencia no es fácil, ahora con las redes sociales mucho menos, es difícil estar al margen de esa presión, pero si tú estás convencido de algo, merece la pena apostar por algo. Va a ser un verano movido, va a haber cambios, movimientos que la gente no pueda entender, pero todo tiene una explicación. Luego el cuadro te gustará o no, mirad el Valencia, la diferencia de enero a hoy. Sé que no es fácil, pero los proyectos que tienen una lógica o una cierta razón a la hora de ser construidos, merecen esa paciencia".