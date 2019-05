Pasos firmes para un modelo definido

Monchi ha diseñado en su cabeza la planificación para el proyecto de su regreso y ahora debe darle forma a partir de un modelo definido que exige precisión en las decisiones y, en primer lugar, encontrar un técnico que se ajuste precisamente a esta idea. El de San Fernando trabaja con unas directrices muy determinadas y revela que se han producido avances pero sin precipitación para evitar errores y traer al inquilino que responde al perfil que requiere este momento.

Tras cambiar de estilo con la llegada de Sampaoli, Monchi persigue ahora una tipología diferente, un regreso a la fórmula de los éxitos, con un preparador que dote de carácter competitivo y garra al equipo y que asegure muchos puntos. Está en ello y da pasos al frente, como reconoció ayer en el Máster de Periodismo Deportivo de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla.

"Estamos más avanzados que la semana pasada pero os voy a contestar lo que le he dicho a un amigo hace un rato. '¿Prefieres que traiga a uno precipitado o a uno del que esté convencido aunque espere una semana?, y me dice, prefiero a uno del que estés convencido aunque tardes una semana'... Pues en eso estamos. El entrenador es una figura muy importante, pero el Sevilla sigue andando, yo estoy haciendo gestiones paralelas a las del entrenador, a expensas de darle al botón de perfiles de los jugadores y eso no va a afectar, pero sí prefiero meter en mi cabeza toda la información que estoy recopilando para hacer la elección que yo creo que es la que demanda el Sevilla en este momento", señaló el director general deportivo, que profundizó en el asunto: "¿El Sevilla puede traer a cualquier entrenador? No, el Sevilla debe traer al entrenador que se adapte mejor a las circunstancias actuales. Al igual que dimos el giro de Unai a Sampaoli porque veníamos de ganar tres Europa Leagues y creía que podíamos arriesgar y dar un pasito más, y de hecho durante gran parte de la temporada lo dimos. Ahora estoy examinando todo, llevo dos meses aquí y en este Sevilla actual, con estas necesidades, con esta ilusión, con este pasado, con el futuro que queremos, con los jugadores que tienen que salir, los que tienen que venir, con el presupuesto que tenemos, con la capacidad económica, jugando Europa League... ¿Qué entrenador es el que queremos? Porque suenan Bordalás, Rudi García, Lopetegui, Roberto Martínez... Pero no es eso, no valen todos en función del momento. Hay muchos aspectos subjetivos, estados de ánimos, momentos...".

Así las cosas, Monchi pidió paciencia al aficionado y avisó de que podría haber movimientos difícil de entender. "Si tú estás convencido de algo, merece la pena apostar por ello. Va a ser un verano movido, va a haber cambios, movimientos que la gente no pueda entender, pero todo tiene una explicación".

Lo cierto es que aún no hay nada firmado y que Monchi trabaja a destajo, con una reunión ayer mismo, para poder anunciar al nuevo técnico, lo que, según José Castro, podría producirse "en unos días".