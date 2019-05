Promes, feliz pero con 'condiciones'

Cuando firmó por el Sevilla el pasado verano, Quincy Promes no se esperaría que su primer año como nervionense se desarrollara de la forma que lo ha hecho, con menos repercusión de la deseada y un rol muy alejado del que lo trajo al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Caparrós apostó con fuerza por él con el segundo mayor desembolso de la historia del club para potenciar el ataque, si bien el hecho de que Machín no utilizara extremo, la posición natural del holandés, complicó sobremanera su adaptación, pues le empezaron a utilizar como punta, posición en la que no cuenta con los espacios necesarios para aprovechar sus virtudes.

Esta circunstancia le fue restando protagonismo hasta que las necesidades del equipo por las lesiones le abrieron un puesto en el once como carrilero en ambas bandas. Promes hizo lo posible por aclimatarse a una posición donde tenía que emplearse defensivamente, a lo que no estaba acostumbrado a hacer en el Spartak. Con sacrificio y ganas, rindió en las bandas, con recorrido y desborde, si bien no es su puesto natural, en el que sólo se empleó con Caparrós, y le ha dejado claro al club que la temporada que viene no desea desempeñar otra vez ese rol defensivo. Una especie de condición de cara a su futuro en Nervión, donde asegura estar contento.

"Todavía tengo un contrato por cuatro años y me siento feliz en Sevilla, pero el club es consciente de que no quiero jugar otra temporada en un papel tan defensivo", señaló en Voetbal International Promes, que a priori, entra en los planes del próximo proyecto, aunque, como él mismo señaló, dependerá del nuevo técnico: "En el fútbol nunca se sabe con seguridad. Ahora es cuestión de esperar qué sucede. Se va a nombrar un nuevo entrenador y tendré que ver qué quiere de mí".

En el Sánchez-Pizjuán todavía se espera mucho de él, pero tampoco se descarta por completo que saliera en el caso de que llegase una suculenta oferta en verano. De momento, ya hay clubes interesados en sus servicios, caso del Ajax, que, según el medio antes citado, ha pensado en él en el caso de que traspasaran al extremo brasileño David Neres.



Holanda lo cita para la Liga de Naciones

Promes ha sido citado por la selección holandesa para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones. Así, se medirá a Inglaterra el jueves 9 de junio a las 20:45 horas en la semifinal y en caso de ganar se enfrentaría en la final ante el ganador del Portugal-Suiza. Por otro lado, Vaclik ha sido llamado por la República Checa para los encuentros ante Bulgaria el viernes 7 y Montenegro el lunes 10, ambos como local y valederos para la clasificación de la Eurocopa 2020.