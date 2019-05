"Para Rudi sería un lujo ir al Sevilla"

Alain Valnegri analiza las fortalezas y debilidades del técnico francés.

Rudi García ha sido señalado estos días como uno de los técnicos con más opciones de entrenar al Sevilla la temporada próxima. El técnico ha quedado libre tras una última temporada decepcionante en el Marsella que ha confirmado un patrón que viene repitiendo en los últimos equipos en los que ha estado. ED se ha puesto en contacto con el comentarista de beIN Sport, Alain Valnegri, que ha seguido la trayectoria de los equipos de Rudi cubriendo los partidos tanto de la Serie A, donde entrenó a la Roma, como de la Ligue 1.

"Rudi es un entrenador que cuando llega a un equipo, a través de un buen sistema defensivo consigue dar identidad a los conjuntos y conseguir resultados. Luego, cuando propone más y quiere un fútbol más ofensivo es cuando aparecen los problemas. Por eso sus primeros años suelen ser los mejores y después hay un declive. Es un técnico que suele apostar por un 4-2-3-1 o un 4-3-3 y que para un director deportivo ofrece la ventaja de que se adapta bien a las plantillas que tiene", explica el experto.

Valnegri pone como ejemplo su papel en la Roma. "Tras hacer el doblete en el Lille, que es lo que le da fama, llega a Italia cuando en Italia la tendencia es no fichar entrenadores extranjeros. Llega a una Roma en crisis tras el año de Luis Enrique y hace una primera temporada muy buena hasta meterlo en Champions. En la segunda las cosas se tuercen, sufre el 1-7 ante el Bayern en Champions y tiene el problema de vender demasiada ilusión tras ese primer año. Pese a todo vuelve a meterse en Champions y ya la tercera temporada no la acaba. Al principio consigue un bloque muy sólido defensivamente, pero en la segunda temporada quiere hacer algo más en lo ofensivo y no le sale. Al final el rendimiento no es el que él había vendido al principio de la temporada", cuenta.

Tras su etapa en Roma llega al Olympique de Marsella, donde ha estado las últimas tres temporadas. "Llega a un Marsella de nuevo en dificultades, sin identidad, con un nuevo presidente y en su primera temporada consolida al equipo en Europa. En la segunda lo hace bien en la Europa League, llega a la final, pero en la Ligue 1 se le escapan puntos que le impiden ir a Champions. Y en esta temporada la verdad es que sorprende que la haya acabado. Ha sido un equipo sin identidad en la que las estrellas como Payet o Thauvin han estado muy por debajo de su nivel. Esta temporada la Champions ha estado muy barata y no se ha acercado. Ha hecho demasiados cambios de sistema sin dar con la tecla. Ha jugado con tres atrás, ha probado en el medio de jugar con uno de contención y un creativo, con dos creativos, pero no ha encontrado la solución y ha sido una campaña decepcionante".

En cuanto al desarrollo de futbolistas Valnegri valora que ha sido capaz de reconvertir a jugadores como Florenzi o Maxime López para sacarles mayor rendimiento. "A dos jugadores jóvenes como Maxime y Camara les ha sacado mucho rendimiento", subraya. "Con la plantilla de este año del Sevilla no tengo muy claro que hubiera sacado más rendimiento. Es un equipo que ha estado condicionado por esas previas de la Europa League y ha llegado muy cansado a marzo. También el Sevilla ha sufrido mucho fuera y eso es algo que le pasa a los equipos de Rudi. Tácticamente también tendría que adaptarse a una liga que para mí es la mejor en lo táctico y en la que si no te preparas bien te puede pasar como a Montella en Eibar. En cierto modo me sorprendería que fuese el elegido porque hay entrendores libres que conocen LaLiga, que gestionan bien los jóvenes. El Sevilla necesita un entrenador que progrese con el equipo. Para Rudi sería un lujo ir al Sevilla después de la temporada que ha hecho".

En cuanto a la planificación, considera que Rudi podría adaptarse a lo que le trajera Monchi: "Se adapta bastante. Lo hizo en Roma y en Marsella, también, aunque también tuvo poder para fichar a gente como Payet".