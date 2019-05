Bourigeaud aparece en la hoja de ruta de Monchi

A expensas de que el Sevilla FC oficialice la contratación del entrenador elegido por Monchi para su nuevo proyecto en Nervión, el de San Fernando comenzará a planificar la plantilla de la próxima temporada, para la que el flamante director general deportivo de la entidad nervionense ya tiene varias cuestiones avanzadas.

Sin demasiadas necesidades en la delantera, donde el Sevilla FC sumará al israelí Munas Dabbur y en la que cuenta, entre otros, con una Wissam Ben Yedder que se espera que continúe (salvo que acabe apareciendo un comprador con los 40 kilos que marca su cláusula), mucho más trabajo tendrá por delante en lo que a la defensa y el centro del campo se refiere. Especialmente en la zona ancha, parcela en la que Monchi detectó nada más retornar a Nervión la necesidad de reforzarla este verano. Y para ello, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el de San Fernando ha pensado en el francés Benjamin Bourigeaud, mediocentro creativo de 25 años que milita en el Rennes. Internacional sub 20 con la 'Bleu', tiene experiencia en Europa (esta pasada temporada, sin ir más lejos, se ha enfrentado al Betis en dieciseisavos de final de la Europa League), habiendo conseguido esta campaña nueve goles y diez asistencias en 52 partidos con el Rennes entre todas las competiciones.

De técnica refinada, cumple a la perfección con el rol de 'trequartista', gozando de un fútbol muy racional que, esta temporada, ha servido para hacer pensar al Rennes sobre el verde. Firmado en el verano de 2017 por tres millones y medio de euros, su valor de mercado actual (según Transfermarkt) es de 12 millones, solicitando el Rennes 15 por su traspaso, tal y como ha podido confirmar ED.

En la agenda de Monchi desde que militaba en la Ligue 2 con el Lens, el de Calais ha sido seguido muy de cerca tanto por el de San Fernando, para la Roma, como por el propio Sevilla FC, que el verano pasado, bajo el mandato de Joaquín Caparrós y sus adjuntos, trabajó en base a los informes dejados por el isleño en el Sánchez-Pizjuán. Los de Nervión, de hecho, recabaron todo tipo de información sobre la situación del mediocentro, que puede desempeñarse también como pivote y como interior derecho. La negativa del Rennes, sin embargo, imposibilitó llegar a ningún tipo de acuerdo.

Este verano, sin embargo, todo sería diferente, contando el futbolista con la promesa de poder salir si llega una oferta que alcance sus exigencias económicas (15 millones) y que satisfaga al futbolista, que, feliz en el Rennes y en Francia, estaría encantado de afrontar un nuevo reto deportivo en alguna de las otras cuatro grandes ligas europeas. Su prioridad, según ha podido conocer esta redacción, sería jugar la Champions, algo que no puede ofrecerle el Sevilla FC este curso. Eso, no obstante, no sería un inconveniente de peso para los de Nervión, al considerar Bourigeaud al Sevilla como uno de los grandes clubes a los que se enrolaría sin dudarlo este verano si las circunstancias acaban dándose.