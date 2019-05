Cónclave previo al "movimiento"

Con una muy ambiciosa lista de entrenadores, con los anhelos de Valverde y Javi Gracia entre otros, y con una planificación que "está andando siempre" a pesar de que la elección final para el banquillo se demorará todavía algunos días más, va a acudir hoy Monchi a una cita previa a un verano que augura como "movidito".

El Consejo de Administración del Sevilla tiene previsto llevar a cabo una reunión que tendrá lugar en la mañana de hoy y en la que la plana mayor del club nervionense concretará la hoja de ruta de cara a una 19/20 para la que cada día surge nombres nuevos. "Será un verano muy movido, habrá cambios y movimientos que la gente podría no entender, pero todo tiene una explicación", señaló Monchi el lunes en la Facultad de Comunicación, donde habló así de la típica rumorología estival: "Cuando un medio dice que me interesa un jugador o técnico es porque alguien se lo dice, porque alguien utiliza al medio para encarecer el producto o porque yo llamo a un agente y pregunto. ¿Eso significa que lo voy a firmar? No, pero ese es mi trabajo y lo hago 20 veces al día. Seguro que he pensado en ese nombre y he hecho gestiones; otra cosa es que sea el elegido".