Lopetegui toma ventaja para el banquillo del Sevilla

El nombre de Julen Lopetegui gana enteros para sentarse en el banquillo del Sevilla la próxima temporada. Monchi comienza a afinar el casting para el banquillo y el exentrenador del Real Madrid y de la selección se coloca en una buena posición para tomar el mando de la nave nervionense. Hoy, el director general deportivo ha expuesto al consejo, reunido en Villalba del Alcor, las líneas maestras de la planificación deportiva nervionense. Y su idea a estas horas es que Lopetegui lo comande.

El gaditano ha recabado información estos días de todos los candidatos. Javi Gracia, otro de los que gustaban, tiene muy difícil salir del Watford, por lo que Monchi ha agilizado gestiones con las otras opciones más posibles. Radio Sevilla confirmaba que Lopetegui es el favorito y que por ahí irán los tiros.

El entrenador, por su parte, se ve preparado para volver a los banquillos. "Salí en octubre, tuve ofertas de equipos y les decía a todos que no, que no estaba preparado en ese momento. Me faltaba energía, necesitaba recargar muchas cosas. Ahora me gustaría estar en el lugar donde yo sienta que puedo desarrollar un proyecto, haciendo ruido, ganar cosas, donde se den las condiciones para hacerlo. Veamos que pasa en los próximos días", decía recientemente en Universo Valdano.

Lo cierto es que Lopetegui ha sido llamado por varias entidades, aunque no ha querido comprometerse con ninguna para realizar la mejor elección. Ésta podría ser el Sevilla, uno de los banquillos más apetecibles del Viejo Continente en estos momentos.