Lopetegui, en busca de impulso y redención

Julen Lopetegui es el elegido por Monchi para su proyecto. Después de proponer su nombre al consejo, el Sevilla negocia con el ex del Real Madrid cómo será su vinculación con el equipo nervionense. El gaditano espera convencer al vasco con una propuesta económica y deportiva atractiva. Un proyecto a medio plazo en el que el exseleccionador pueda desarrollar sus ideas.

Desde que fuera destituido en octubre, Lopetegui ha recibido numerosas propuestas que ha ido descartando a la espera de recuperar energías y encontrar un equipo que se amolde a sus exigencias. Y ahí aparece el Sevilla. Un paso por detrás de sus últimos dos retos, selección y Real Madrid, pero con un proyecto con mucho margen de crecimiento y en el que tendrán más paciencia que en la casa blanca.

En Nervión, Lopetegui buscará la redención después de ser destituido a dos días del inicio del Mundial de Rusia, después de que Rubiales se enterara de que había firmado con el club blanco. Su breve aventura en Chamartín no sirvió precisamente para mejorar la imagen de un entrenador que desde que debutó con el Rayo había tenido una trayectoria ascendente. Del Rayo pasó al Castilla, luego categorías inferiores de la selección, con las que se proclamó campeón de Europa sub 19 y sub 21 antes de firmar por el Oporto, donde no tuvo un ciclo exitoso. Del conjunto luso pasó a la Roja, a la que clasificó brillantemente para el Mundial antes de firmar un esperpéntico final como seleccionador. El Real Madrid, donde apenas estuvo cuatro meses, fue su última experiencia, aunque visto el desenlace de la temporada del equipo blanco resulta difícil descifrar qué parte de culpa tuvo cada parte en su temprana destitución tras unos resultados mediocres.

Recientemente Lopetegui indicaba que busca un proyecto que le permita "hacer ruido". Bien puede ser el Sevilla, un club acostumbrado a coquetear con la elite durante casi todo el siglo XXI. Lo hará de la mano de un Monchi que también ha vuelto con ganas de llevar al Sevilla a cotas más altas.