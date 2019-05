Muriel deja claro que no quiere volver al Sevilla

Luis Fernando Muriel ha hecho 'un André Silva' en la Fiorentina. Esto es, comenzar de manera espectacular, marcando muchísimos goles, para terminar sin ver portería durante un importante número de jornadas. En el caso del colombiano, 11. Pese a todo, el atacante cafetero ha terminado la temporada con números más que aceptables, pues ha firmado 13 dianas y regalado seis asistancias, entre lo hecho en LaLiga y la Serie A.

Desde Italia se filtra que la Fiorentina no está dispuesta a ejecutar la opción de compra que negoció en su préstamo con el Sevilla, de 14 millones de euros, pero podría tratarse de una clásica manera de apretar para que desde Nervión se le haga a la entidad 'viola' una rebaja. Sea como sea, Muriel, a su llegada a Colombia, ha dejado clara su preferencia y la misma pasa por no volver a la capital hispalense: "Estoy muy feliz de estar de nuevo en la lista de preconvocados para una competición que aprecio mucho; espero jugarla. Cada vez que el equipo nacional me llama, siempre siento una gran emoción, como si fuera la primera vez. Estoy feliz por lo que hice en Florencia con la camiseta de la Fiorentina desde enero hasta hoy y espero que lo que hice haya convencido al entrenador para que piense en mí de una manera definitiva".

"El entrenador" no es otro que Vincenzo Montella, con contrato hasta 2021 con la Fiore y con que el cuadro toscano ha estado cerca de descender a la Serie B. Muriel únicamente ha hecho un tanto estando el 'Aeroplanino' en el banquillo: en la Coppa, ante el Atalanta.