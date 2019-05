Sin respuesta de Sarabia, a la 'espera' del Madrid

Al margen de las gestiones para contratar al entrenador y de la revolución que se espera en materia de fichajes, Monchi tiene en la renovación de Sarabia uno de los asuntos prioritarios desde que aterrizó.

El verano no ha hecho más que comenzar. Pero, de momento, no hay avances al respecto. Esto es así porque el madrileño ya conoce la oferta sevillista, que le colocaría entre los mejores pagados del plantel (por encima de los tres kilos netos), pero según 'muchodeporte', la respuesta del ex del Getafe no se producirá hasta comprobar si tiene alguna opción de volver al Real Madrid, desde donde le habrían deslizado dicha posibilidad.

Ofertas jugosas en lo económico tampoco le faltan de Inglaterra, Alemania o Italia.