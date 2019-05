Moggi: "Pallotta debe acusarse a sí mismo antes que a Monchi"

Monchi no quiere hablar más de ello, porque entiende que remover el pasado no beneficia a ninguna de las partes, perod desde la AS Roma se le sigue culpando de la mala dinámica del equipo 'giallorrosi' en la 18/19. De hecho, este mismo viernes, el dueño del club, James Pallotta, ha dicho públicamente que no debió "darle tanta autonomía a Monchi".

Y al director general deportivo nervionense le ha salido un defensor de peso. Un Luciano Moggi, exdirector general de la Juventus, que ha dicho esto: "Creo que Pallotta debería criticarse a sí mismo más que al director deportivo. Puede escribir todas las cartas que quiera a los aficionados, pero cuando se gestiona un club así, desde Boston o desde Londres, no puede funcionar. Después sucede que confías en un director deportivo, le dices qué tiene que hacer, lo expones y al final le obligas a marcharse. En el fondo si fichó a Monchi debe criticarse a sí mismo".