Monchi, convencido con Lopetegui, pese a las dudas incluso del consejo

Monchi ha tomado una decisión y va a ir con ella hasta el final de sus consecuencias. Su elección para el banquillo es Julen Lopetegui y espera llevar a buen término la negociación con el exentrenador del Real Madrid. Sabedor desde que el vasco se quedó como el primero de la lista de que no es un técnico que asegure el consenso de todos, el gaditano ya advirtió de que tomaría la decisión que considera mejor aunque parte de la afición o del club no estuvieran al cien por cien con él.

El gaditano no encontró unanimidad cuando propuso el nombre al consejo -tampoco un rechazo frontal-, pero tiene autoridad para tomar esa decisión y margen económico para convencer al técnico. También es Monchi sensible a lo que se publica en las redes sociales y es consciente de que Lopetegui no genera la ilusión que, por ejemplo, si causó su vuelta al club. En cualquier caso, una cosa es atender a lo que se publica en las redes y otra que influya en sus decisiones. Lo cierto es que ninguna de las otras opciones generaba un consenso abrumador.

Con Lopetegui está convencido de encontrar un técnico y un modelo de juego que ayudarán a crecer al Sevilla. Además, sabe que trae a un técnico acostumbrado a lidiar con una enorme presión, algo que en el pasado ha podido afectar a técnicos como Machín.

La figura del entrenador vasco también puede ayudar en la planificación, ya que es un nombre que los jugadores identifican rápidamente con un patrón de fútbol, el que practicó en la selección fundamentalmente, que favorece el desarrollo del jugador, aumentando sus conocimientos y su cotización, algo que también persigue Monchi. Incluso podría afectar a la renovación de Sarabia, al que adiestró tanto en la sub 19 como en la sub 21.

Esta mañana el director deportivo del Sevilla tomaba un AVE rumbo a Madrid, sede de la final de la Champions. Allí podrían seguir las conversaciones con el entrenador de Asteasu.