El precio y las cualidades de Diego Carlos

El Sevilla, por petición de Pablo Machín, buscaba para el mercado de enero un central fuerte y zurdo, preferentemente, aunque, antes la escases de zagueros que manejen la pierna siniestra, tampoco descartaba la dirección deportiva comandada entonces por Caparrós hacerse con uno diestro, pero que se se mueva bien por esa zona. Y, en ese contexto, valoró seriamente la posibilidad de hacerse entonces con Diego Carlos, pues el brasileño ha actuado casi la mitad de los partidos de la 18/19 en el perfil zurdo.

Al final, el club nervionense se hizo con Maximiliam Wöber, quien además de ser zurdo permitía no tener que aumentar el gasto de la pasada temporada, pues el Sevilla lo trajo cedido con la promesa de ejecutar su compra el 1 de julio. Ello permitía, además, poder cerrar el traspaso de Munas Dabbur, el cual se acordó en 15 millones de euros. Es la misma cantidad que abonará ahora el Sevilla por Diego Carlos. Así las cosas, con los 10,5 de Wöber, se puede decir que en Nervión ya llevan más de 25 kilos de gasto en el ejercicio 19/20.

¿Cómo es Diego Carlos?

El central brasileño no posee pasaporte comunitario, aunque esta vez eso no supondrá un problema para el Sevilla FC, dando que en estos momentos sólo tiene ocupada una ficha de extranjero de las tres reglamentarias y que la misma corresponde a un Guilherme Arana que cuenta con muchas papeletas para salir este verano. Ante la falta de fuerza y vigor de la plantilla, evidenciado principalmente en el lamentable encuentro ante el CD Leganés, Monchi ha decidido hacerse un zaguero que no por corpulento (1,86 m) deja de ser ágil y veloz. Diego Carlos destaca principalmente por su buena colocación, su rapidez e inteligencia en la anticipación, el dominio del espacio aéreo -tanto en defensa como en ataque- y su pase largo. Un futtbolista muy completo que, a priori, llega para ser titular en el equipo que, previsiblemente, dirigirá un Julen Lopetegui que regresó la pasada madrugada a España.