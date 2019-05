''No tendría que haber dejado tanta autonomía a Monchi''

La temporada de la Roma no ha estado a la altura de las expectativas ni de la directiva del club romano ni de los 'tifosi'. El conjunto de la capital italiana no ha logrado la clasificación para la Liga de Campeones y hay un gran descontento entre los aficionados hacia James Pallotta, presidente de la Roma. Ha sido ahora cuando el presidente, terminada ya la competición liguera, ha asumido responsabilidades en una carta abierta a los aficionados y señala que ''no tendría que haber dado tanta autonomía'' a Monchi.

Monchi llegó hace dos veranos a la dirección deportiva de la Roma y, según Pallotta, ''pidió el cien por cien del control'' de la dirección deportiva. El máximo mandatario cree que el problema estuvo ''no en las ventas, sino en las llegadas'' ya que ''el equipo no se adaptaba al juego de Di Francesco''. Por ello, en su nota, responsabiliza a Monchi de la mala salida que tuvo Di Francesco del banquillo romano y lo considera un ''daño colateral'' de la gestión del ahora director deportivo sevillista.

Pallotta no se queda ahí, si no que también le carga una parte de culpa de la salida de Daniele de Rossi al de San Fernando. El presidente dice que ''prometimos a De Rossi no firmar a nadie con un rol similar al suyo y al día siguiente Monchi trajo a N'Zonzi, por lo que Daniele se molestó''

En los últimos días ya se había anunciado que el sustituto de Monchi en la dirección deportiva sería Francesco Totti, un hombre del gusto tanto del presidente como de la afición, algo que ayudaría a calmar las aguas revueltas que discurren en Roma.