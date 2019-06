Castro: "Conocía a Reyes casi desde que nació... Se va uno de los nuestros"

José Castro, visiblemente afectado, ha atendido a los medios en el Tanatorio de San Jerónimo para mostrar su pesar por la repentina pérdida de José Antonio Reyes, su paisano y a cuyo padre conoce desde pequeño, así como para informar de que el Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá la capilla ardiente este domingo, desde las 16:00 hasta las 23:00 horas.

"Estamos consternados. Día triste, duro... Primero por la persona, después por el futbolista y por la leyenda. Hoy perdemos a una gran persona y estamos profundamente dolidos. Yo le conocía prácticamente desde que nació. Militó en todos los escalafones inferiores del club. Uno no sabe hoy en qué pensar... no dejan de llegarte recuerdos y más recuerdos. La familia sevillista ha perdido a uno de los nuestros. Nos dio mucho, directamente en el campo, e indirectamente, con aquella venta que se hizo y que todo el mundo conoce. Me han llamado muchos, como Rakitic, y vendrán mañana al sepelio. El Sánchez-Pizjuán, le he dicho a la familia, que estará dispuesto desde las 16:00 hasta las 21:00 horas como capilla ardiente. Últimamente estamos teniendo que utilizar nuestro estadio para cosas de este tipo... Hace poco Roberto (Alés), ahora Reyes con 35 años y una vida por delante...", ha indicado el dirigiente utrerano.



"Tengo muchos recuerdos, muchos. Desde pequeño, su padre y yo éramos amigos. Me llamo esta mañana diciéndome, llorando, "no lo pueden sacar del coche", "no lo pueden sacar del coche"... Y eso para todos, más para los que tenemos hijos, es muy duro", concluyo Castro, apesadumbrado.

La entrada a la capilla ardiente será por la puerta 1890 (puerta de cristales) para, desde ahí, subir al antepalco. La salida será por la tribuna de preferencia hacia la puerta 2 del estadio.