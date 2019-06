Marcos Alonso, quien hizo debutar a Reyes con 16 años, "destrozado"

Marcos Alonso, el técnico que hizo debutar a José Antonio Reyes en Primera división con 16 años y 5 meses, se ha mostrado "destrozado" por el fallecimiento del futbolista, ocurrido este sábado en un accidente de tráfico en las inmediaciones de Utrera, su pueblo natal.

"Es una noticia que me deja impactado, helado, no me lo puedo creer. Todavía estoy en estado de shock", ha manifestado en declaraciones a Efe.

Marcos Alonso era el entrenador del Sevilla que descendió en la temporada 1999-2000 e hizo debutar a Reyes en la vigésima segunda jornada de aquella Liga, en el campo del Zaragoza, cuando lo sacó en sustitución de Nando en un encuentro que los sevillistas perdieron por 2-1.

El preparador cántabro recuerda que "faltaban jugadores", lo habló con Antonio Álvarez, su segundo entrenador, "y se decidió que jugara", lo que "no fue una equivocación porque desde muy pronto, con 16 años, se veía que era un grandísimo futbolista".

Marcos Alonso ha calificado la muerte de Reyes como "una pérdida tremenda porque era muy buen chaval, que además tenía una familia buena y humilde".