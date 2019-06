El mundo del fútbol llora la muerte de Reyes

Al confirmarse esta mañana la trágica noticia de la muerte de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico, el mundo del fútbol ha mostrado su pésame a través de la redes sociales mediante diversos mensajes de condolencia y lamentación.



Varios equipos de España, de Europa, compañeros, amigos y personalidades. Todos han querido sumarse al luto por la terrible e inesperada pérdida de José Antonio Reyes, que ha fallecido con 35 años de edad.





Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ?? pic.twitter.com/AT6rLFutvI