Emery: "Los tres años y medio que viví con Reyes eran para quererle"

Unai Emery, entrenador de José Antonio Reyes durante los tres años y medio que estuvo en el Sevilla, también ha pasado por el Sánchez-Pizjuán para despedirse del utrerano. "Uno añora muchas cosas en su pasado, en su carrera, el Sevilla era algo especial, también los jugadores son especiales, pero a José se le cogía cariño. Lo comentaba con Caparrós, fuimos lo que más años estuvimos con él como entrenadores, y era como un hijo, había que tratarlo de padre a hijo. Siempre te recibía con un abrazo, quizás el mejor jugador de la historia del Sevilla".

"José siempre sacaba la puntilla a la cosas por el lado de las risas. Siempre me decían que en los derbis se transformaba, me decían mis amigos que lo tenía que poner... Los derbis para él siempre era un rendimiento por encima de lo que estaba en ese momento. Y cuando llegaban las finales igual, en los momentos especiales siempre tenía esa magia... Era un jugador diferente. Ese trato con él, a veces estar encima de él, de acabar riéndote con él. Los tres años y medio que viví con él eran para quererle. Cuando llegamos nos decían que llegaban rápido a los entrenos, y ahí perdió la vida", ha lamentado.

Por último, Emery ha recordado cómo se enteró de la trágica noticia: "A los tres minutos de verlo me llamó Monchi, tenía una cosa pero la cabeza mía estaba aquí, en la familia, en los sevillistas... Me llevaré un buen recuerdo de José. Yo tenía que medir muchísimo los momentos de José en el terreno de juego, la afición me lo reclamaba, pero yo más por la afición, me exigía mucho en los cambios de José, tenía ese algo especial para los aficionados, había una conexión. Yo tenía que saber convivir con ese momento", ha finalizado.