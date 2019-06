Kjaer no se piensa mover

Asus 30 años, y después de dos temporadas con más sombras que luces, la etapa de Simon Kjaer en Nervión parece agotada. La reconstrucción del eje de la zaga es una prioridad absoluta para Monchi, que ya ha fichado para ello al brasileño Diego Carlos, y, obligatoriamente, debe aligerarse la nómina de seis centrales que ya había en nómina, con Gabriel Mercado también en la rampa de salida.

En este sentido, el danés, dado su currículum previo en clubes de nivel y su capitanía en la selección, cuenta con cartel, a priori, para poder ser colocado. Otro cantar será recuperar los 13 millones que se invirtieron en su fichaje bajo la dirección deportiva de Óscar Arias. Pero el jugador, además, tampoco parece que vaya a dar facilidades, pues, aunque su rendimiento ha distado mucho del esperado, es uno de los mejor pagados del plantel y se encuentra muy a gusto en la capital hispalense.

"Tenemos una vida increíble en Sevilla y apreciamos mucho el sur y el sol. Mis hijos están bien, mi esposa está bien y me quedan dos años más de contrato. Realmente, me cuesta un poco ver a dónde ir desde aquí", ha asegurado el central en su país a la web www.bold.dk, donde ha sido cuestionado por un posible paso a la Premier League, la única de las cinco principales Ligas donde no ha jugado: "Definitivamente, no espero que vaya a jugar allí. Jamás se debe decir nunca, pero de inmediato no tengo que ir a ninguna parte. Como todos saben, en el fútbol todo puede pasar. Sin embargo, esto no es algo en lo que piense. Ahora, tenemos un par de partidos muy importantes con el equipo nacional y hay que esperar", añadió el zaguero, que ha participado en 64 encuentros con la camiseta sevillista a lo largo de dos temporadas, en las que no ha convencido a casi nadie.