El polémico tweet de Cañizares sobre el accidente de Reyes

Tras la triste noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico, el mundo del fútbol se volcó a través de las redes sociales para mostrar su pésame y condolencias por el trágico suceso acontecido en el día de ayer. De entre todos esos mensajes escritos por diferentes personalidades del fútbol, hubo uno en concreto que suscitó cierta polémica y que no fue bien recibido por la mayoría de usuarios de Twitter.



El ex portero del Valencia, Santi Cañizares, expresó su particular reflexión sobre el suceso a través de su cuenta en dicha red social, destacando la actitud reprochable de conducir con exceso de velocidad.





Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) 1 de junio de 2019

Quizás no me expliqué bien.

Claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) 2 de junio de 2019

Las reacciones al tweet no se hicieron esperar y cientos de personas comenzaron a criticar el cuestionamiento de Cañizares sobre el accidente de Reyes. El ex portero, tras esto, comenzó a contestar a cada uno de los mensajes para intentar aclarar lo que quería expresar con dicho mensaje.