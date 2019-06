Diego Carlos: "Éste es un paso muy grande para mi carrera"

Tas llegar en la mañana de este lunes y superar las pertinentes pruebas médicas, Diego Carlos Santos Silva (26) ha firmado como jugador del Sevilla FC para las próximas cinco temporadas, informa el club nervionense.



Diego Carlos es un central fuerte y no exento de rapidez, que destaca por su capacidad de anticipación, su pase largo o su poderío aéreo.



"Para mí carrera es un paso muy grande, estoy muy feliz. No veo la hora de poder comenzar, estoy muy ansioso y espero que podamos hacer un buen trabajo en este club", ha indicado el ex del Nantes a los medios del club. "Es verdad todo lo que me hablaron: la ciudad es maravillosa y el club es muy lindo. Las personas que trabajan aquí también son muy sinceras y espero pasarlo de la mejor manera aquí. Fui muy bien recibido y se lo agradezco a todo el mundo", agregó.



Sus objetivos

Diego Carlos llega a Nervión con la intención de levantar algún título que le ayude, además, a ser citado por Tite: "Mi objetivo aquí es dar lo mejor de mí y poder ayudar al Sevilla de la mejor forma posible y conquistar títulos, porque por lo que he visto es una tradición buscar conseguir la Europa League. Es un gran objetivo y creo que aquí puedo estar más cerca de la selección. Espero que salga un buen año y ojalá que pueda alcanzar la convocatoria de Brasil".