Campaña y Layún dicen "sí" a Lopetegui

Lopetegui entrenó a Layún y Campaña en el FC Porto, y al mediocentro también en la sub 21. UESyndication

Resulta innegable que la llegada de Julen Lopetegui no ha gustado a buena parte de la afición del Sevilla FC, por lo que se hace necesario que 'sevillistas' de renombre que, de algún modo, han tenido una relación profesional con el vasco den el visto bueno a su llegada.

Así las cosas, en los medios del club nervionense han pedido su opinión a Miguel Layún y José Gómez Campaña. "El trabajo de Julen es más que conocido en España. Lo hizo excelente en la selección. En Oporto tuve la fortuna de trabajar con él; fueron meses donde aprendí muchísimo tanto a nivel personal como deportivo. Tiene muy claras su ideas. Busca un equipo compacto, que tenga la posesión de la pelota y que sea capaz de implementar su estilo de juego. Es algo muy valioso hoy en día para un equipo que tenga esa identidad, le da un plus", comenta el lateral mexicano, recién intervenido. Layún agrega que Lopetegui "va a tener la ventaja de trabajar con un grupo de jugadores de máxima calidad". "El Sevilla se ha caracterizado por disputar la parte alta de la tabla y lo hace por esa combinación de jugadores y cuerpo técnico. Las ideas de Julen y su trabajo, compaginado con la calidad de los jugadores, hará que haya una muy buena mezcla", valora.

Además, el versátil jugador pone una nota "de 10" a el seleccionador nacional en el aspecto personal: "Siempre tiene ese detalle de atención en la parte personal con sus jugadores y con quien lo rodea. Tengo muy buenos recuerdos de él, es muy humilde para saludar a todo el mundo, gentil. El lado humano es muy importante y eso se agradece. Crea un vínculo entre el jugador y el entrenador en todos los aspectos. Es un tipo que exige al máximo, no se relaja lo más mínimo, busca la perfección, la excelencia. Esto lo hacía sentir en cada entrenamiento y en cada partido. No está sentado nunca viendo qué pasa, sino que lo vive intensamente, como es de personalidad y de carácter. Te hace sentir bien y comprometido con lo que tú estás haciendo. Me dará muchísima alegría si consigue hacer una buena temporada".

A Campaña se lo llevó Julen a Portugal, tras haberle tenido en la sub 21: "Él tiene las ideas que plasmó en la selección. Le gusta el buen trato de la pelota y salir jugando desde atrás. Le gusta el riesgo a la hora de tener el balón y le gusta ir a presionar arriba para recuperar lo más alto posible y lo más cerca posible de la portería contraria, que es lo que buscan la mayoría de los entrenadores a la hora de presionar".