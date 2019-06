"Florentino Pérez dijo que se iba a hacer cargo del hijo mayor de Reyes"

Cristobal Soria recordó emocionado en ' El Chiringuito' a José Antonio Reyes tras su fallecimiento este sábado en un accidente de tráfico.

El ex delegado de campo sevillista destacó el gesto que tuvo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la capilla ardiente del jugador de Utrera. Soria reconoció que el presidente blanco dijo "que se iba a hacer cargo de su hijo mayor" que jugará la próxima temporada en el infantil del Real Madrid según anunció Marca hace unos días.

"Me dijo con cariño que él se haría cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años. No preocuparse de nada que de este me ocupo yo", admitió Soria conmocionado durante el programa la pasada noche.