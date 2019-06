Los hombres de confianza que trae Lopetegui

Lopetegui no vendrá solo a Sevilla. Ya es oficial el acuerdo entre el Sevilla y el que fuera entrenador del Real Madrid o la selección española y lo más probable es que no viaje sin compañía a Nervión. El cuerpo técnico todavía no se ha anunciado oficialmente, pero los que tienen más papeletas de acompañar al técnico vasco son sus dos hombres de confianza en la selección, Pablo Sanz y Óscar Caro.

Los caminos de ambos se unieron cuando Lopetegui les llamó para formar parte de su equipo técnico en la selección, después de su andadura en el Oporto.

Pablo Sanz era ya un viejo conocido de Lopetegui, pues coincidieron en el Rayo Vallecano como jugadores y, más tarde, el entrenador sevillista recurrió a sus servicios para que se hiciera cargo de la academia del Oporto, pero no contaría con él como su segundo hasta su etapa en la selección. Anteriormente Sanz dirigió al Cornellá, fue segundo de Johan Cruyff en la selección catalana y estuvo al mando de las categorías inferiores de la Federación de Fútbol de Costa Rica.

Por su parte, Óscar Caro había estado trabajando como preparador físico para el Alcorcón la temporada previa a la llamada de Lopetegui, que ya quiso contar con sus servicios cuando estuvo a punto de firmar por el Wolverhampton inglés. Caro comenzó su carrera en el Granada Atlético para después volver a su Málaga natal antes de partir a Qatar y trabajar en la academia Aspire. Sus conocimientos y experiencia son sorprendentes para su juventud, 33 años, lo que también le ha ocasionado algún problema de confianza con los jugadores en el Real Madrid.