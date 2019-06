Lopetegui, con cien cañonazos en nómina

Monchi ha regresado con ganas al Sevilla. De puertas afuera hay una gran expectación por ver el proyecto que es capaz de montar para la temporada venidera, pero de puertas adentro también andan muy ilusionados. Los que ven de cerca cómo está trabajando el de San Fernando transmiten que la hoja de ruta que expuso, en la reunión ordinaria del Consejo de Administración del club, es sumamente ambiciosa.

La primera tarea del director general deportivo era cerrar al encargado de comandar la nave blanquirroja. Para una plantilla 'top' deseaba un técnico 'top' y, con Julen Lopetegui ya confirmado, llega el momento de darle al botón de su infinita red de captación y elegir a los jugadores idóneos para desarrollar las ideas del míster. En este sentido, a diferencia de la gran mayoría de veranos, la prioridad está de centro del campo hacia atrás, zonas en las que se concentran las principales carencias del equipo y para la que ya se ha cerrado al brasielño Diego Carlos. No es que no vaya a fichar a ningún delantero, de hecho se espera que llegue alguno; pero a no ser que surjan causas ajenas a sus planes iniciales (que se presente una oferta irrechazable por Ben Yedder), la idea actual de Monchi no pasa por fichar a un '9' de relumbrón. Dicho de otro modo, el perfil de delantero que se busca a día de hoy se acercará más a la idea de un complemento de lujo que al cartel de los tanteados hace un año: Batshuayi, Maxi Gómez, Mariano...

Y este notable cambio tiene varios motivos. El más evidente es que esa ya tradicional fuerte inversión en la delantera se produjo en enero, con la contratación de Munas Dabbur, por quien el Sevilla abonará la nada despreciable cifra de 15 millones de euros al RB Salzburgo. Otra razón es que, si de algo anda sobrada esta plantilla que Monchi hereda de Caparrós, es de olfato de gol.

No en vano, el flamante Pichichi de la Bundesliga de Austria se unirá a un ataque que ya cuenta con Wissam Ben Yedder, que viene de hacer la mejor temporada de su carrera, y con Munir El-Haddadi, que ha demostrado buena puntería y gran movilidad en estos cinco meses en el club. A ellos tres se podrían unir alguno de los arietes que se encuentran cedidos; casos de Carlos Fernández (Deportivo), que en principio cuenta con muchas opciones de volver a Nervión para quedarse, y de Luis Fernando Muriel, a quien el club le buscará nuevo destino (la Fiorentina no ejercerá la opción de compra), a no ser que el nuevo entrenador pida su continuidad en la entidad.

Es decir, cuantitativamente hablando, el Sevilla ya tiene en nómina cinco delanteros valorados en 70 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, que tasa al galo en 35 kilos, en 15 al israelí, en 10 al cafetero, en 9 al hispano-marroquí y en 1,5 al canterano; cinco artilleros que pueden presumir, además, de sumar un centenar de goles. Y es que son exactamente 100 las dianas que han hecho en esta 2018/2019 entre Dabbur, que ha acabado con 40; Ben Yedder, autor de otras 30; Munir, que a los dos que metió aún como jugador culé unió luego otros siete como sevillista para un total de nueve; los ocho de Carlos Fernández como blanquiazul y los 13 de Muriel, nueve de ellos como jugador 'viola'.

Además, aún podrían elevar esta impresionante cifra, pues al sevillano le quedan aún un mínimo de dos jornadas más en Segunda (todo apunta a que el Depor jugará el 'play off' de ascenso), el franco-tunecino está convocado para tres encuentros de Francia antes de irse de vacaciones y el colombiano afrontará este mes la Copa América con su selección.

Todo ello, sin contar con los 14 goles de André Silva (11 como sevillista y tres con Portugal), quien comenzó la temporada de manera estelar para ir desinflándose poco a poco hasta desaparecer de las alineaciones por una polémica lesión que le hará marcharse por la puerta de atrás de un Sevilla que hace sólo unos meses daba por hecho que ejercería la opción que tenía para quedárselo en propiedad previo pago de 39 millones de euros al Milan, club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022.

La quinta mejor marca de la historia nervionense

Hablar de gol en el Sevilla es hablar de Ben Yedder, quien con sus 30 goles en la 18/19 entre todas las competiciones ha inscrito su nombre en los libros de historia del club. Y es que el franco-tunecino ha conseguido la quinta mejor marca de un jugador nervionense en una misma campaña, sólo por detrás de los 35 que anotó el mítico Juan Arza en la 54/55; de los 33 que sumaron Anton Polster en la 89/90 y Luis Fabiano Clemente en la 07/08; y de los 31 de Álvaro Negredo en la 12/13. Con 30, como Ben Yedder, acabó en la 06/07 Frédéric Kanouté. Atrás quedan los 29 de Kévin Gameiro (15/16), los 28 de Carlos Bacca (14/15) o los 27 de Davor Suker (93/94).

El segundo mejor registro anotador de su existencia

Los 30 goles de Wissam Ben Yedder, los 23 de Sarabia, los 11 de André Silva, los 8 de Banega, 7 de Munir, 6 del 'Mudo' Vázquez, 5 de Nolito... y así hasta llegar a un total de 113 goles en una 18/19 en la que jugó en cuatro competiciones. Se trata del segundo mejor registro en una misma temporada de la historia del Sevilla, junto a los 113 que acumuló también en la 07/08 y sólo por detrás de los 119 de la 2014/2015.