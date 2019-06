Monchi: "Seré un insconciente porque lo único que veo es ganar"

El director general deportivo del Sevilla es consciente del revuelo que ha levantado en gran parte de la afición la elección de Lopetegui como entrenador del Sevilla. Sin embargo, Monchi lo tenía claro, prueba de ello es la justificación a la pregunta de si tiene más que perder que ganar en su elección: "Seré un insconciente porque lo único que veo es ganar. ¿Por qué Lopetegui? Pues viendo el mercado es el que nos aporta más confianza para cumplir los objetivos. He compartido toda la información al minuto con el presidente. Mi primera y única opción después de barajar todas las posibilidades era Julen. Solo había un camino para convencerlo de que estuviera aquí hoy, estoy tremendamente feliz de que esté aquí hoy".

Ahora toca confeccionar la plantilla para la 2019/2020: "Una vez que ya tenemos al nuevo entrenador, hoy podemos darle el pistoletazo de salida a la temporada 19/20. Hemos hablado algo pero no mucho en profundidad. Queremos que él vea lo que hemos hecho, claro que cambios va a haber, lo más sensato es que coincidamos con lo que pensamos y sacar una conclusión común. Quizás pensemos diferente en algo pero ya me conocéis, yo trabajo muy de la mano con el entrenador en cuanto a los perfiles, y a partir de ahí tomar decisiones".

El motivo de firmar a Lopetegui por tres años: "Creo que merece la pena un proyecto más a largo plazo, creo que Julen nos va a dar muchas satisfacciones, siendo lo más ambicioso posible. Es una reflexión que he hecho yo en este momento, me gusta madurar las cosas y ver las cosas de lejos. Este entrenador y su cuerpo técnico, junto con la dirección deportiva, era para apostar por un proyecto a largo plazo".

El objetivo que se marca en la temporada: "El objetivo es ganar los máximos partidos posibles para estar los más arriba posible. Hacer una buena plantilla para sacar los máximos puntos posibles y llegar lo más lejos posible en Copa y Europa League. El objetivo prioritario hoy es cerrar una plantilla acorde al entrenador y luego sumar para sacar el máximo partido. El cuadro ya empieza a tener algunos colores, vamos a esperar que el cuadro se termine porque creo que va a quedar bonito".

El futuro de Banega y Sarabia: "No hay novedad en torno a Banega y Sarabia, poco puedo aportar en este caso. Que no haya novedad no quiere decir que estemos parados. Sarabia era receptivo, que yo sepa no hay cambios, seguimos trabajando pero no hay ninguna novedad noticiable".

La posibilidad de Alberto Moreno: "No hemos tenido apenas tiempo de hablar de nombres. A día de hoy tenemos dos laterales izquierdos, vamos a empezar con tranquilidad y coherencia, vamos a analizar la plantilla y a partir de ahí, si una de esas fuese el lateral izquierdo, una de las muchas puede ser Alberto Moreno. No sé si será el perfil que quiere el míster, vamos a ver".