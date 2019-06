Sarabia no responde

Desde que ESTADIO adelantase en marzo de 2018 que José Castro había iniciado las negociaciones para tratar de renovar a Clément Lenglet y Pablo Sarabia, no se le ha dejado de preguntar al club por ese asunto, aunque el francés ya dio el pasado verano el paso de marcharse, al FC Barcelona. Y las respuestas nunca han sido claras, porque, a decir verdad, desde Nervión tienen poco que decir al respecto.

Al madrileño se le ha puesto sobre la mesa la mejor oferta posible, económicamente hablando, según aseguran a esta redacción, pero ni el gran fijo ni el jugoso caramelo de los muchos bonus que incluiría su contrato colman los deseos del ex del Getafe CF, ya de vuelta en España tras pasar la primera parte de sus vacaciones en Grecia.

Joaquín Caparrós se se cansó de porfiar con su anterior agente, mientras que el regreso de Monchi, la gran esperanza, ha servido para avanzar poco o nada en este sentido. "No hay novedad en torno a Banega y Sarabia, poco puedo aportar en este caso. Que no haya novedad no quiere decir que estemos parados. Sarabia era receptivo, que yo sepa no hay cambios y seguimos trabajando pero no hay ninguna novedad noticiable", ha comentado el de San Fernando este miércoles, en la presentación de un Julen Lopetegui al que le gustaría que "el color" de Sarabia formase parte del cuadro que está dibujando el director general deportivo.

A día de hoy, sin embargo, está muy complicado. En el Sevilla se huelen que Sarabia lo tiene hecho con otro club desde hace tiempo, si bien no se descarta que esté esperando la llamada de 'su' Real Madrid o, incluso, que tenga intención de seguir mareando la perdiz hasta quedar desvinculado, pues los agentes libres comienzan a poner de moda lo de pedir como contraprestación a la firma unos millones de 'traspaso' para sí mismos.

Pese a que Monchi trata de convencer a Sarabia de que en el Sevilla de Lopetegui no va a estar como en ningún sitio (tendría un puesto asegurado en el extremo derecho), el madrileño continúa sin responder, lo que se toma de puertas hacia dentro como un rechazo a una propuesta que se estima como muy interesante.

Con sus brutales números enla 18/19 (23 goles y 17 asistencias), a Sarabia no le faltan ofertas. Todo lo contrario. Le sobran, tanto de España, como de fuera. Y, entre ellas, de algunos grandes de Europa. Él no suelta prenda. Ni una pista. A nadie.