Vaclik: "Banega es un jabalí en el campo"

Tomas Vaclik, arquero del Sevilla FC que se encuentra concentrado con la selección de su país, ha concedido una entrevista al blog Bielsistablog, en el que hace balance de su primera temporada en España.

- ¿Cómo es el Sánchez-Pizjuán?

- Las tribunas están cerca del campo de juego y hay mucho rojo y blanco en el estadio. El exterior se ha reconstruido, pero el fondo es más antiguo. Los aficionados crean un gran ambiente. Es increíble en grandes partidos. Para ellos, la Europa League es especial.

- ¿Notó una gran diferencia en el nivel de capacitación con respecto a los otros países en los que trabajó?

- Suiza es similar a la República Checa, pero en España todo es aún más intenso, mejor. Hay mucho trabajo con la pelota, la técnica se está resolviendo. Por el contrario, en la República Checa las tácticas son más importantes. El equipo estaba aprendiendo un nuevo sistema con Pablo Machín y una configuración de 3-5-2 / 3-4-3, siempre atacando. Cuando los centrocampistas se lesionaron, cambió un poco.

- ¿Qué cambió con la llegada de Joaquín Caparrós?

- Pasó al 4-4-2, jugando más defensivos y con jugadores defensivos en el centro del campo: Roque Mesa, Ibrahim Amadou, Maxime Gonalons, que es un jugador increíblemente talentoso e inteligente cuando está sano. Pero hubo un problema, cuando no anotábamos, solo defendíamos en tres y cuando nos hacían un primer gol era difícil revertirlo. Joaquín Caparrós es impulsivo y tiene un aura a su alrededor.

- ¿Qué ha pasado con Banega? Este año recibió 17 amarillas y dos rojas.

- Es un jabalí en el campo, pero está bien a los mandos.

- ¿Qué es lo que más le ha impresionado de España?

- Que es buena y larga la competición. Ese es el cambio más grande para mí. La gente no se da cuenta de que nuestro trabajo no es solo los 90 minutos en el campo, sino el ejercicio constante, los viajes...

- ¿Qué estadio, a excepción de los del Sevilla, Barcelona y Real Madrid, recomendaría visitar a un aficionado checo?

- Realmente me gustó el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. ¡Es hermoso! Personalmente, me gustó más el ambiente en el nuevo San Mamés, donde juega el Athletic de Bilbao.

- ¿A qué otro checo se imaginaría en la liga española en este momento?

- Puedo imaginar a 'Schicky' (Patrik Schick), Él está técnicamente muy bien equipado.

- ¿Qué hay de Adam Hložek?

- Es genial. Está físicamente bien preparado. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Bryan Gil, que tiene 18 años.

- ¿De qué habla, al margen del fútbol?

- Trato pasar tiempo con las niñas (esposa e hija) y aprender español. También leo libros. Me gusta mucho Dan Brown. Ahora, que viajo mucho, he llegado a probar Netflix. Vi, por ejemplo, la Casa de Papel, Juego de Tronos... una pieza fue rodada en Sevilla. En redes sociales trato de ofrecer algunas cosas interesantes; me gustó cuando hay buenos comentarios sobre mi blog.