Corchia: "El Sevilla me ha dicho que puedo buscar un nuevo club"

Con Jesús Navas y Aleix Vidal, aunque este segundo no tiene asegurada su continuidad en el Sevilla la próxima temporada, el retorno de Sébastien Corchia tras su cesión al Benfica será prácticamente testimonial pues el galo no cuenta para el nuevo proyecto. Monchi tiene en mente hacer bastantes cambios en la plantilla y la presencia del galo no está en sus planes de cara a la temporada 2019/2020.

De hecho, el propio jugador lo ha reconocido en unas declaraciones a Goal. "Estoy en una situación en la que Sevilla me ha dicho que puedo buscar un nuevo club, y mi agente echará un ojo a las oportunidades. De lo contrario tengo dos años más de contrato con el Sevilla. He escuchado rumores sobre el interés de clubes de Francia, España, Italia, Inglaterra y otros países, pero para ser sincero, no he prestado mucha atención a eso, solo mantuve mi atención en trabajar duro todos los días en Benfica. Así que ahora mismo, no sé dónde jugaré la próxima temporada", ha reconocido el ex del Lille.

Después de un año en Lisboa donde le han lastrado las lesiones (solo ha jugado 906 minutos repartidos en doce partidos), Corchia buscará una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión, aquella que se vio en el Lille, y sabe que en el Sevilla lo tendría muy complicado: "En Sevilla las cosas han cambiado mucho desde que llegué hace dos años. Es una situación completamente nueva, el entrenador ha cambiado, los directores deportivos han cambiado... La gente que vino al club tiene nuevas ideas sobre qué tipo de jugadores quieren usar y qué estilo de fútbol quieren jugar. Esto es fútbol y mi apetito por el fútbol es enorme. Tengo 28 años y acabo de entrar en la mejor edad para un futbolista. En este momento estoy muy entusiasmado con el futuro. Seguro que será un verano de oportunidades interesantes y tendré que tomar decisiones importantes. Mi agente y yo queremos encontrar el club perfecto, donde pueda jugar semana tras semana y dar lo mejor de mí".

Por último, el galo analizó su temporada en el Benfica, donde a pesar de lograr el título, no encontró la regularidad que ansiaba: "Ganamos el título, y puedo estar orgulloso de algunas muy buenas actuaciones, especialmente en la Europa League, pero en general, obviamente no fue una temporada muy afortunada para mí. La dos lesiones fueron frustrantes y no ayudaron a coger mi mejor ritmo".