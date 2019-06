El fichaje de Lopetegui "ilusiona" en el vestuario del Sevilla

El capitán del Sevilla, Jesús Navas, le ha dado la bienvenida a su nuevo 'jefe', Julen Lopetegui, para el que sólo tiene palabras buenas y cuyo fichaje "ilusiona" en el seno de la plantilla nervionense. Así lo aseguró el palaciego, que anoche concedía una entrevista a la Cadena Ser desde la concentración con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), horas antes de viajar hasta las Islas Feroe.

"Lopetegui sé que viene con muchas ganas de hacer cosas importantes y nosotros también tenemos esa ilusión. Tenemos que ir todos a una y ayudarle al máximo", consideró Navas, que considera acertado que el club le haya hecho un contrato de tres temporadas para que sea un proyecto a medio-largo plazo. "Esa confianza es importante para él y para su cuerpo técnico. Viene con muchas ganas y eso es lo que todos queremos. Seguro que entre todos vamos a hacer cosas importantes".

Una de las dudas que habrá con el nuevo entrenador es saber en qué posición ve más útil al internacional español, reconvertido con gran éxito a carrilero e incluso a lateral en una zaga de cuatro jugadores. Él, se ofrece para jugar donde Lopetegui lo considere oportuno: "En el Manchester City (con Guardiola) comencé a jugar como lateral y luego, en el Sevilla, también lo he hecho. Creo que eso me ha ayudado a poder volver a la selección". "Es una posición que te exige estar concentrado siempre y darlo todo. Me gusta incorporarme al ataque, porque eso nunca lo quiero perder; pero hay que saber leer los partidos para elegir el mejor momento", añadió.

Navas manifestó que, para él, "siempre es una alegría volver a la selección" y siempre trabajo "para ello". "Jugar con España es lo máximo. Estar aquí después de cinco años te ayuda a seguir dándolo todo. ¿Qué si pensaba que volvería? Bueno, yo siempre he trabajado por estar aquí, porque, insisto, para mí es lo máximo", manifestó el canterano del Sevilla, que se enfrentará este viernes a Islas Feroe, duelo clasificatorio para la Eurocopa de 2020.