Monchi, sobre Banega, las "decisiones difíciles" y la nueva Champions

Monchi tiene mucho trabajo por delante. El director deportivo está metido de lleno en una planificación que implicará muchas altas y muchas bajas y en la que también tiene que lidiar con renovaciones de mucho calado como las de Pablo Sarabia y Éver Banega. Sobre el madrileño habló en la presentación de Lopetegui. De momento, el centrocampista da largas a la proposición nervionense: "Quiero creer que Sarabia seguirá en el Sevilla, pero no tengo el 100% de seguridad, al igual que con Banega, Escudero, Kjaer, Ben Yedder... Él ha dicho que tanto Banega como Pablo son jugadores que le gustan. Sarabia tiene una cláusula que hoy nos parece baja, pero cuando lo firmamos por 400.000 euros nos pareció alta. Son 18 millones, estamos negociando, pero hay que seguir trabajando".

Y sobre Banega se pronunció ya por la noche en su intervención en Cope. El gaditano espera convencer al argentino, al que ve contento en Sevilla. "Intuyo que está feliz en Sevilla", dijo el director deportivo nervionense, que tiene en la familia de Banega su principal aliada para que siga, ya que piensan que como en Sevilla no estarán en otro sitio. "El final de temporada de Banega está olvidado. Éver se confundió, el club actuó. Con Éver es fácil porque él comprende cuando se equivoca. No está amortizado. Está contento con la posibilidad de ser entrenado por Lopetegui, no atisbo ningún cambio a corto plazo ningún cambio en esta relación. Pero hace dos años nadie pensaba que Cristiano no terminaría sus días en el Real Madrid. Intuyo que Éver está contento en el Sevilla y que lo que pasó en Girona está amortizado".

En el capítulo de salidas, Monchi asume que habrá varias importantes. "Habrá que tomar decisiones difíciles", concedió el de San Fernando, que se mostró crítico con la idea de la Superliga Europea: "Estamos dentro del grupo de equipo españoles que están en la ECA, de los nueve que hay, siete han hecho un comunicado conjunto al que se ha adherido el Sevilla. No estamos a favor de la nueva Champions. El formato actual es más justo".