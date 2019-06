Monchi: "He tenido en cuenta la sensación de rechazo de parte del sevillismo a Julen"

Monchi nunca es ajeno a lo que se cuece alrededor del Sevilla y por supuesto que ha estado al tanto de la sensación que el fichaje de Lopetegui dejaba en el entorno del club: "He palpado lo que percibe el sevillismo. Veo en redes y tengo WhatsApp. Pero he madurado, he crecido como profesional y he tenido en cuenta esa sensación de rechazo de parte del sevillismo de la elección de Julen. Sería absurdo ir sin esa sensación. Pero después de valorarlo todo he tomado la decisión que tenía en la cabeza. Creo que es una sensación basada en lo subjetivo, más que si juega 4-3-3 o presiona arriba o va a presión tras pérdida. El mensaje es que dejó tirado a la selección".

En su entrevista en Cope, el director deportivo del Sevilla contó cómo se realiza el proceso de selección. "No sólo cuando desde que hablo con él, si no desde que me siento ante el ordenador y hago una lista. Unos 40 días", indicó el gaditano, quien también reveló cómo son las conversaciones con un entrenador. "Busco un reservado, un sitio en el que haya camaradería, algo que ayude a que todo sea más sigiloso y tranquilo en una ciudad neutral. En este caso no fue difícil porque el sitio era tranquilo y pudimos charlar con tranquilidad y sin prisas".

La parte económica no la trató con Lopetegui: "Con el entrenador no se habla de dinero, eso queda para los agentes. Queda más cortés hablarlo con la persona que tenga esa misión. Con el agente también puedo ser más agresivo. En una negociación intentas que todos queden contentos. Siempre hay que dejar las puertas abiertas porque si dejas satisfacción en la parte contraria servirá en el futuro".