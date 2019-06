"¿El Sevilla? Januzaj está en la 'short list' de muchos clubes"

La prensa belga situaba hace unos días al Sevilla tras los pasos de Adnan Januzaj, jugador de la Real Sociedad por el que el equipo vasco escucha ofertas, aunque aún no tiene claro si lo traspasará o no. ESTADIO se ha puesto en contacto con la agencia que representa al futbolista, desde la que señalan que no hay nada concreto por parte nervionense, aunque sí que avisan de que está "en la 'short list' de muchos equipos". "Es un jugador que interesa a los grandes de España y considero al Sevilla un grande", aseguran.

"Antes de ir a la Real Sociedad Monchi ya estuvo interesado en él. Y también lo ha estado cuando ha estado en Roma. Ahora no hay nada concreto", señala la fuente consultada por ESTADIO, que confirma que grandes equipos de otros países también rondan al belga: "Hay grandes equipos de Francia, de España, de Italia y de Holanda que lo quieren y la prensa en Bélgica le ha puesto nombres a esos equipos. Por eso aparecen el PSG, el Milan, el Sevilla o el Ajax. Como he comentado es un jugador que interesa, aunque no hay ofertas. Esto acaba de empezar".

En San Sebastián hay dudas sobre la continuidad del futbolista en Anoeta. Valoran su innegable calidad, pero también tienen en cuenta los problemas físicos que ha arrastrado estos últimos cursos y que le han impedido mostrar todo su potencial. "Lo que nos han dicho es que no lo quieren vender. Que cuentan con él", señalan los apoderados del futbolista, que saben de la intención de la Real de fichar al joven danés Skov Olsen, aunque eso no tendría por qué significar el adiós de Januzaj. Para esa posición, la Real también está interesada en Nolito.