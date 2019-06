Alberto Moreno: ''Me gustaría volver a Sevilla''

Alberto Moreno se ha dejado querer por el Sevilla. El que fuera una de las grandes promesas de la cantera nervionense se marchó a Liverpool en una aventura que le ha durado cinco años y ahora, tal y como reconoció en La Jugada de Canal Sur Radio, quiere volver a España y, por qué no, a la que considera su casa, el Sevilla FC.

En lo que se refiere a una posible vuelta a casa, Moreno no niega su deseo: ''Sevilla es mi casa, me gustaría volver''. Además el ex sevillista afirmó que las cuestiones económicas no serán un problema aunque si señala que tiene que ''aprovechar'' su juventud y su condición ''de campeón de la Liga de Campeones'' y tampoco llegaría por una cantidad baja.

Sobre el nuevo técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, le vaticinó ''un buen papel'' en el Sevilla. Hay que recordar que Lopetegui llamó a Alberto Moreno numerosas ocasiones tanto para la selección sub 21 como para la absoluta, por lo que es un aliciente añadido para una posible vuelta del lateral. Sobre la vuelta de Monchi a la dirección deportiva ''se agradece que vuelva a Sevilla'', pues le conoce perfectamente.

El sevillano confesó que tras cinco años militando en el Liverpool ''le daba mucha pena irse'' pero esto abriría una nueva etapa posiblemente en España, algo que sería ''especial'' para el lateral izquierdo. De sus años en Liverpool concluye que ha madurado ''en el juego y como persona''. ''El año que empezó Milner de lateral izquierdo lo pasé muy mal'' dijo Moreno. No todo fueron sombras, pues cuando meditaba una salida, Klopp, al que definió como ''pasión'', le puso ''de titular indiscutible hasta la lesión''. Además confesó que ''con esta Champions, ya me puedo morir tranquilo''.

Finalmente recordó a su buen amigo José Antonio Reyes con emoción. ''Aún no me creo lo de Reyes, ha sido mi hermano. He pasado muchos momentos con él, en la habitación del hotel, comiendo, mucho tiempos juntos y lo quería como un hermano. Llegué siendo un crío y me decía ''enano, tú aquí, tú allá'' '' decía Alberto Moreno que destacaba igualmente que nunca había visto una zurda como la del utrerano a pesar de los grandes jugadores que ha conocido.