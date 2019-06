El Rennes da por perdido a Bourigeaud

El central brasileño Diego Carlos fue el encargado de romper el hielo y el fichaje y presentación de Julen Lopetegui como nuevo técnico sevillista sirvieron como pistoletazo de la planificación para la venidera 2019/2020.

En las próximas semanas se esperan noticias sobre algunas gestiones que Monchi tenía ya avanzadas a la espera de poder anunciar al entrenador y una de ellas podría ser la del medio Benjamin Bourigeaud; a quien el Rennes da practicamente por perdido. Al menos, eso es lo que está filtrando 'off the record' la entidad francesa, que admite que el futbolista tiene sobre su mesa ofertas muy importantes contra las que ellos no pueden competir.

Según ha podido saber ESTADIO, además de encontrarse entre las preferencias del Sevilla para el reforzar el centro del campo, cuenta con mucho mercado en la Serie A. Su agente le está moviendo por Italia, donde el Nápoles es el que más interés ha puesto en este futbolista de 25 años y con contrato hasta 2021, que destaca por su precisión en el pase, su gran despliegue físico y su polivalencia. Bourigeaud, que busca una mejora salarial que refleje su progresión, sólo se plantearía continuar en el Rennes con una oferta de renovación que le sitúe entre las mejores fichas del club, ya que ahora cobra cinco veces menos que, por ejemplo, Ben Arfa.

En principio, el Rennes cree que será complicadísimo retenerle y escuchará las ofertas que lleguen. Le tasa entre 12 y 15 millones de euros; cifra que desde Nervión han intentando rebajar en las primeras tomas de contacto.