Julen, ante el espejo de Juande y Emery

Si hay algo a lo que Monchi está más que acostumbrado, además de a promediar un sobresaliente índice de aciertos en las decisiones que ha tomado en sus casi dos décadas de carrera en los despachos, es a soportar unos altos niveles de presión y críticas preventivas. No ya durante la intensa exposición y la desmedida dimensión mediática que vivió en su periplo en la Roma, sino especialmente en el Sevilla, en la que es su casa, en su equipo. Porque para el de San Fernando no hay mayor presión que la que genera la profunda implicación emocional que supone trabajar en el club al que amas.

Hay un factor que juega en favor del director general deportivo nervionense: la desconfianza que a priori pueda causar alguno de sus fichajes la compensa la confianza ciega que el sevillismo tiene en su trabajo. Haciendo valer ese arma, Monchi se afana ahora mismo en propiciar un contexto idóneo para que Julen Lopetegui pueda sentar las bases de un ilusionante proyecto a tres años. "Un proyecto ganador", como aseguró el técnico en su presentación oficial como entrenador blanquirrojo.

El único que puede conseguir la paciencia que necesita el vasco es Monchi. Y éste es consciente. "Para los celtas, el día no empezaba con la salida del sol, sino con el atardecer. Es algo que intento recordar. Los comienzos no son luminosos, sino oscuros y lentos. Pasa igual con nuestras ideas y nuestros proyectos. Necesitan tiempo para crecer y florecer y, entonces, poder brillar". El director deportivo del Sevilla ha compartido por redes sociales este fragmento de una obra de la escritora Sara Bernardo. Y a buen entendedor...

Monchi ya venía advirtiendo de que la decisión que iba a tomar "podría sorprender", pero avisaba de que "estaría muy meditada". Ha tenido que defender su elección y lo está haciendo con determinación. Primero, ante el Consejo de Administración del club, donde también había no pocas reticencias, y luego, ante la opinión que expresaba en foros públicos un importante sector de la afición sevillista. Sirva como ejemplo, la encuesta realizada la semana pasada en la edición digital de ESTADIO Deportivo, en la que el 86 por ciento de los encuestados aseguró que no le gusta el fichaje de Lopetegui, con sólo un 14% de respaldo.

Todo ello lo ha tenido en cuenta. Primero como director deportivo y luego como sevillista para, al final, ser fiel a sus ideas. "He palpado lo que percibe el sevillismo. Veo las redes sociales y tengo WhatsApp. Pero he madurado, he crecido como profesional. He tenido en cuenta esa sensación de rechazo de parte del sevillismo de la elección de Julen. Sería absurdo ir sin esa sensación. Pero después de valorarlo todo he tomado la decisión que tenía en la cabeza", explicó en la Cope.

No es, ni por asomo, la primera vez que le sucede. Entre este tipo de murmullos llegaron en su día Juande Ramos, por su pasado en el eterno rival, o Unai Emery, con fama de 'reservón' entre una afición del Valencia ávida de finales y que llegaba después de fracasar en el Spartak de Moscú. Ambos, sin embargo, colmaron de títulos las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. También generó dudas el volantazo de estilo con Jorge Sampaoli, pero el argentino, pese a su abrupta marcha y a la decepción ante el Leicester en la Champions, acabó dejando un buen sabor de boca.

Ahora espera repetir éxito con Lopetegui. Quería un técnico 'top' para poder protagonizar un golpe de efecto en su segunda etapa en Nervión y ya lo tiene.