El 17 de junio, fecha clave para Muriel

El futuro de Luis Muriel es incierto. Tras retornar el pasado enero al Calcio de la mano de la Fiorentina, donde arrancó de manera fulgurante (seis goles en sus primeros ocho partidos en la Serie A), todo hacía indicar que el colombiano no contaría con ningún inconveniente para seguir vistiendo como 'viola', pero su rendimiento fue yendo a menos hasta el punto de que la entidad ya no está por la labor de ejercer la opción de compra fijada en 14 millones de euros, la cual, según Sky Sport, cumple el próximo 17 de junio, momento en el que el Sevilla FC podría comenzar a negociar con otros clubes. En Italia, según el citado medio, el cafetero sigue manteniendo cartel, estando interesados Milan y Atalanta en sus servicios; unas negociaciones que, a tenor de las circunstancias, se potenciarán a partir del citado día.

Ahora, la entidad de Florencia ha cambiado de dueño. La familia Della Valle ha cerrado el acuerdo de venta del club al empresario norteamericano Rocco Commisso, que también es dueño del Cosmos de Nueva York. Y con el nuevo jefe, se avecinan muchos cambios, por lo que la compra de Muriel está ahora más difícil que con la familia Della Valle, que pretendía rebajar esos 14 millones de euros pactados en enero.

Monchi, mientras tanto, sigue poniendo en valor al atacante colombiano cuando se pronuncia públicamente, barajándolo como una opción para el futuro ataque de Julen Lopetegui. Una estrategia, por otro lado, lógica, pues hablar de un futbolista como un descarte no hace más que depreciar su valor de mercado. El técnico vasco, por tanto, tendrá la última palabra, aunque el futuro de Muriel apunta lejos de Nervión. Concretamente en Italia, pero no en Florencia, donde no hay intención de ejercer la opción de compra. Milan, Atalanta y Sampdoria, muy pendientes.