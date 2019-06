Julen, una "decisión exhaustiva"

Antonio Álvarez, quien fuera entrenador del Sevilla FC en la última Copa del Rey ganada, la del 2010, y haya formado parte del cuerpo técnico de Joaquín Caparrós en sus dos últimas etapas al frente del conjunto blanquirrojo, seguirá trabajando para el club, con la llegada de Monchi y Lopetegui, cuyo desembarco en Nervión no ha sido muy bien acogido por parte del sevillismo. Algo que, a tenor de Álvarez, ha sido tenido en consideración por el propio Monchi, a quien no le han temblado las piernas a la hora de designarlo como nuevo entrenador sevillista, al estar muy seguro de su apuesta.

"El Sevilla no ha tenido en cuenta lo sucedido y tenemos que confiar en que es un entrenador que viene a trabajar con plenos poderes. Monchi conoce sus métodos, todo ha sido exhaustivo", explicó Álvarez en la radio oficial del club, donde también hizo alusión a la forma en la que Lopetegui se marchó de la selección, justo antes de que comenzara el Mundial de Rusia para el que clasificó al combinado español, y cómo, meses después, acabó siendo destituido por el Real Madrid.

"Para todos es muy fácil criticar y decir que lo que ha hecho no está bien. Ponte un momento en el pellejo de ese entrenador que está en la selección, que puede ser un ciclo corto o largo, y se te mete por medio el Madrid... Si te ves en esa situación, yo no sé qué hubiera hecho. Lo que diría cualquiera es 'yo habría seguido con la selección y punto'. Te tienes que arrepentir de las decisiones que no tomas, con las que tomas tienes que apechugar", concluyó.