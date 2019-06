Caparrós: "A Lopetegui y a los nuevos jugadores habrá que darles tiempo"

Joaquín Caparrós ya tiene su relevo al frente del banquillo sevillista y puede quitarse el 'mono de trabajo' que, casi por obligación, tuvo que ponerse a mediados de la recién terminada campaña. Así, con la temporada ya terminada y con la llegda de Julen Lopetegui y la vuelta de Monchi a la dirección deportiva de Nervión, el de Utrera pasaba por los micrófonos de Radio Marca.

Sobre la llegada del nuevo míster, Caparrós declaraba que: "Si nuestro director deportivo ha tomado esa decisión, pues todo le apoyamos y seguro que va a ayudarnos a dar un pasito más en el crecimiento del Sevilla Fútbol Club", antes de añadir que: "No sólo lo que diga Monchi, también lo que diga nuestro presidente o nuestro entrenador. La unión hace la fuerza y cuando la dirección deportiva hace una apuesta y decide que sea Lopetegui nuestro entrenador, todos debemos estar convencidos de que es lo mejor. Y todo vamos a apoyarlo porque eso transmite sensación de solidez y da credibilidad".

En cuanto a la exigencia del club y la llegada del nuevo técnico, el de Utrera se mostraba cauto: "El Sevilla tiene claro sus objetivos. Pero hay que darle tiempo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores para lograr esos objetivos. El nivel de exigencia lo tenemos claro porque se lo pone el club y su afición. Al menos esta va a ser una temporada que no va a ser tan larga, larguísima, como el año pasado, los jugadores van a tener tiempo para descansar y así se puede trabajar con la tranquilidad que les vamos a transmitir toda la gente del club y todos los aficionados".

Los tres años que firma Lopetegui parecen indicar que se quiere formar un proyecto entorno a la figura del vasco, a lo que el exentrenador del Sevilla declara que: "En España la palabra proyecto es muy bonita, pero es una palabra hecha. Suena muy bien cuando se presentan jugadores o entrenadores, pero luego viene el día a día, los domingos, las situaciones y cada vez se cree menos en esa palabra. Que haya continuidad en los técnicos y en la idea que se marque yo creo que es bueno, pero no solamente para los clubes, sino también para nuestro fútbol porque damos imagen de que es una Liga con mucho criterio y transmitimos que la gente cree en las personas y en los proyectos".

De estas exigencias nacen los objetivos para la próxima temporada sevillista, que no pasa por otro sitio que por la clasificación a Champions: "Ese es el crecimiento del club. El Sevilla ha ido creciendo por el nivel de exigencia que ha marcado el consejo de administración, su presidente, y su afición, que tiene mentalidad ganadora, que piensa en títulos y en estar lo más alto posible. Eso viene bien porque acomodarse no es bueno. El nivel de exigencia es buena para toda organización y también para el Sevilla".

Se espera una temporada muy interesante el próximo curso en la que habrán "cinco o seis equipos que aspiran a la Champions o a ser campeón", declaraba el utrerano antes de decir que: "Nuestros objetivos tienen que ser siempre los máximos porque tenemos afición e historia. Me consta que se están haciendo las cosas bien en la dirección deportiva, con Monchi a la cabeza, para hacer una temporada muy bonita".

También tuvo tiempo de analizar los movimientos de otros equipos de la competición, como el Real Madrid o el Atlético. Del fichaje de Hazard decía: "Ya ha jugado en la Premier, tiene experiencia en la alta competición, pero hay que verlo porque el Madrid es un club muy exigente, muy exigente. Es cierto que es un jugador de los que ahora pintan que va a ser un futbolista de los que marquen época". Mientras que sobre la salida de Griezmann del Atlético declara: "El Atlético de Madrid lo está haciendo bien. Sus gestores, por decisión de Griezmann, ha encajado que el jugador ha decidido marcharse y me gusta lo que está haciendo el club porque todos los fichajes tienen 'ADN Cholo', tienen su perfil. El Madrid hay que verlo porque no es fácil sustituir a jugadores que tienen que salir y entrar. Tiene un listón muy alto y no es fácil. Hay jugadores que entran y otros que tienen que salir. Su presidente y entrenador sabrán que es lo mejor para el club porque su afición le va a exigir estar primero, primero y primero".