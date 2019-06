El Ajax quiere a Promes como abanderado del nuevo proyecto

Quincy Promes ha vivido una temporada difícil en el Sevilla por un proceso de adaptación que no ha sido sencillo para el holandés. El sistema de Machín de tres centrales no favorecía la presencia de un extremo como él en el once. Finalmente, las lesiones le abrieron una posibilidad para jugar como lateral que el holandés aprovechó. Ya con Caparrós y la vuelta a un sistema más habitual, fue la irrupción de Munir la que le restó minutos de juego. Pese a todo, acabó con 51 partidos como sevillista, cinco goles y 10 asistencias, lo que da una muestra de la tenacidad del ex del Spartak.

En el Sevilla ha quedado la sensación de un futbolista más que interesante al que no se le ha sacado todo el jugo. Por eso esperan que una segunda campaña en Nervión le sirva para enseñar todas sus cualidades. La llegada de Lopetegui y un sistema con extremos debe facilitar la explosión de un futbolista que ha dejado claro estos días que, aunque puede sacrificarse, prefiere jugar cerca del área tirado a la banda izquierda para aprovechar las diagonales y su buen disparo, ese que le hizo 'pichichi' de Rusia.

Pero todo ese potencial que no se ha visto desarrollado en el Sevilla también lo atisban otros clubes, que han podido comprobar en la recién concluida Nations League, que Promes es un futbolista muy aprovechable. En el primer partido ante Inglaterra fue el revulsivo definitivo para iniciar una remontada que él mismo culminó con el tercer gol, después de haber propiciado el segundo.

De entre los equipos que han llamado a su puerta, el Ajax es el más interesado. El conjunto de Ámsterdam realizará una importante reconstrucción este verano ante la salida de jugadores importantes como De Jong, De Ligt, Ziyech, Tadic o Neres y han pensado en el sevillista para abanderar el nuevo proyecto. Apuestan por él por su condición de futbolista determinante, que ya milita en una gran liga y que, además, es holandés.

El conjunto neerlandés hará una caja importante y en los últimos años ha demostrado que no tiene problemas en reinvertir buenas sumas de dinero para reforzar el equipo con jugadores contrastados. Esta campaña, sin ir más lejos, incorporó a Tadic procedente de la Premier League por 15 millones de euros.

Para sacar a Promes del Sevilla tendrá que hacer un esfuerzo aún mayor. El conjunto nervionense invirtió 21 millones de euros el pasado curso y en Nervión no entienden que haya perdido valor. Si no llega una oferta satisfactoria, Promes continuará de blanquirrojo.