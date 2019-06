Monchi planifica contando con la salida de Sarabia

Monchi ha hecho todo lo que está en su mano para convencer a Pablo Sarabia y el todavía jugador del Sevilla no ha dado el sí a su renovación. Tampoco ha dicho que no, pero ante la dilación en la respuesta, en el club tienen el convencimiento de que no seguirá. Y sobre esa base está realizando el gaditano su planificación. Es cierto que en conversaciones privadas no da por segura su salida, pero también lo es que su continuidad sería una sorpresa, positiva en todo caso, con la que no cuentan.

Las señales que envía el futbolista hasta la fecha son inequívocas hacia una salida. Todas las proposiciones que ha recibido por parte del Sevilla han recibido una negativa. El club hace todo lo posible que le permite su aliviada tesorería, pero el futbolista tiene propuestas muy jugosas.

Si aún no ha dado el sí al PSG, el equipo que está más cerca de hacerse con sus servicios, es porque Sarabia aún espera algún movimiento por parte de algún equipo español. El Valencia se cayó de la puja y su gran deseo es regresar al Real Madrid. Sin embargo, el club blanco está ahora en otras negociaciones y no piensa en su canterano.

Por su parte, el equipo francés le ha realizado una propuesta que colma sus expectativas para salir al extranjero. Un contrato de cinco millones netos por temporada y un proyecto que aspira a conquistar la Champions con Neymar y Mbappé como cabezas visibles. Si hay algo que pudiera echar para atrás al madrileño es la dura competencia para jugar en el PSG, pero no es algo que asuste al todavía jugador del Sevilla.

En el caso de Sarabia no hay negociación posible. Su cláusula de rescisión es de 18 millones de euros -22 millones en los últimos días del mercado- y es el precio que exigirá el Sevilla. Es una cifra más que asequible para un jugador que ha marcado 23 goles y dado 17 asistencias este curso.

Sarabia ha jugado tres temporada en el Sevilla, club al que llegó a cambio de 400.000 euros. Aunque la plusvalía será muy importante, esos 18 millones se quedarán lejos de los 40 kilos en los que la web especializada en mercado Transfermark tasa al centrocampista.