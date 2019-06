Bakayoko, de nuevo sobre la mesa

Tras firmar al zaguero brasileño Diego Carlos para reforzar el eje de la zaga, Monchi se ha puesto ahora manos a la obra en su idea de remozar en profundidad el centro del campo sevillista, ultimando el fichaje de Joan Jordán con el Eibar y avanzando con el Rennes por Benjamin Bourigeaud; dos perfiles de futbolistas con los que el de San Fernando aportaría físico, centímetros y creación a una zona ancha que también requiere equilibrio y contención, así como más músculo.

Y para ello, entre otros, la dirección deportiva sevillista ha contactado con Jordan Veretout, quien ha cuajado una excelente temporada con la Fiorentina que ha despertado, también, el interés de clubes como el Arsenal, la Roma, el Nápoles y hasta el PSG.

Otro de los futbolistas que maneja el director general deportivo blanquirrojo para ese rol de contención es el de Tiemoué Bakayoko, quien ya estuvo el verano pasado sobre la mesa de Joaquín Caparrós y sus adjuntos, quienes no acabaron de darle forma a la operación por los tiempos de la misma.

Para ello, era necesario encontrarle equipo antes a Nzonzi (quien acabó marchando a la Roma con Monchi), siendo el Milan, finalmente, el destino del internacional francomarfileño. Tras comenzar con mal pie como 'rossonero', siendo cuestionado, incluso, por Gattuso, quien acabó sucumbiendo a sus encantos a final de temporada ("La mayor sorpresa es ver cómo ha mejorado en situaciones de lectura durante el juego. A nivel táctico, estoy sorprendido. Él adquirió completamente todas las cosas que le mostramos en vídeo"), acabó haciéndose con la confianza de todos, aunque el Milan no ha conseguido clasificarse para la Champions y, por tanto, no ha ejercido la opción de compra valorada en 35 millones de euros que tenía sobre el futbolista.

Por ello, Bakayoko tendrá que volver al Chelsea este verano, como es su intención. "Hay clubes muy importantes interesados, que lo han solicitado. Pero le damos prioridad al Chelsea. Ya sabemos que el Chelsea jugará la Liga de Campeones y estamos buscando estabilidad. Tiemoue (Bakayoko) ha decidido quedarse allí", ha dicho su hermano y agente. En Londres, en cambio, no lo tienen del todo claro, a pesar de no poder fichar este verano. Después de una primera temporada como 'Blue' en la que no dejó muy buen sabor de boca y siendo muchas las amenazas de los aficionados que no quieren su vuelta. Ahora, por tanto, estará por ver si será capaz de revertir su situación en la Premier, tal y como ya hizo en el Calcio, donde fue víctima de actos racistas de manera continuada.

Ahora, con Monchi de vuelta en Nervión, el nombre del internacional francés ha llegado de nuevo a las oficinas del Sánchez-Pizjuán, donde se ha materializado en forma de ofrecimiento por diferentes vías, habiendo podido confirmar ESTADIO Deportivo que se trata de un futbolista del interés del isleño, quien se ha interesado por las condiciones de la hipotética operación, aunque maneja otras prioridades para dicho rol, retomándolo más adelante si lo estima oportuno.

A sus 24 años, el pivote, de casi 1,90 m, busca estabilidad, por lo que de no seguir en el Chelsea prefiere salir bajo transferencia, algo que se antoja complicado. El Chelsea solicita 35 millones, por lo que un préstamo valorado en 5 kilos con opción de compra de 30 sería la fórmula utilizada en un futuro.