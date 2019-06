Ben Yedder: "No le faltaré el respeto al Sevilla"

Quizás por una llamada de Monchi, quien ha debido de advertirle que anunciando públicamente que quiere irse sólo consigue que baje su precio; quizás porque él mismo se ha percatado de que no estuvo acertado con sus declaraciones, Wissam Ben Yedder ha cambiado bastante su discurso cuando se le pregunta por su futuro.

En la noche de este martes, la prensa francesa le cuestionó por ello tras estrenarse como goleador con la 'Bleu'. "Sé lo mismo que vosotros. Es una pregunta a la que ya he respondido. Lo único que diré es que no le voy a faltar el respeto a mi club, el Sevilla", comenzó diciendo.

"¿Quieres quedarte, entonces?", inquiere un periodista. "Como he dicho, no hay nada que contar, así que no puedo decir nada. Veremos lo que pasa. Lo único seguro es que a día de hoy no hay ninguna respuesta. Es complicado", termina el delantero franco-tunecino.

La cláusula de Ben Yedder es de 40 millones de euros y el Sevilla remite a ello. Por ahora, Ben Yedder no maneja nada en concreto, pero los clubes aparecerán, tras ponerse él mismo en el mercado.