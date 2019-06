La lesión de Muriel frena al Atalanta

Al finalizar el curso en la Serie A se confirmaba el peor de los presagios para el Sevilla. La Fiorentina hacía conocer al club nervionense que no efectuaría la opción de compra por Luis Muriel y el cafetero pondría rumbo, de nuevo, a la capital hispalense.

El club sevillista puso sus esperanzas en la Copa América, en la que el colombiano participaba. Haciendo un buen torneo será más fácil encontrar un destino a un delantero con el que Monchi no cuenta. Pero tristemente no ha sido así. Muriel debutaba el pasado domingo en el torneo, ante Argentina, y a los 8 minutos tenía que abandonar el terreno de juego por lesión.

Una lesión que, desde el primer momento, y tal como expresó su seleccionador, Carlos Queiroz no presagiaba nada positivo: "No quiero anticipar alguna información que no está confirmada, pero en este momento no estamos positivos". Posteriormente el propio Sevilla haría oficial el parte de lesión del delantero que sufre una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda y se perderá el resto de la Copa América.

Se estima que el de Santo Tomás esté apartado de los terrenos de juego entre 5 y 7 semanas o, lo que sería lo mismo, hasta agosto, mes en el que empieza a rodar la pelota en muchas ligas europeas.

Este contratiempo frena totalmente la salida del ariete. En Italia parecía tener cartel y varios eran los clubes que habían preguntado por su predisposición. El último equipo que se sumaba a esta terna era el Atalanta pero también se hablaba de escuadras como el Milan que estarían interesados en Muriel. Con la lesión de éste, el Atalanta habría visto frenado el interés en el cafetero aunque estarían pendientes de su evolución, no obstante ya manejan otros nombres para reforzar su delantera como Cutrone, Pavoletti o Osimhen.

El sevillista llegó cedido a la Fiorentina el pasado mercado de invierno. Una 'Fiore' a la que le ha costado carros y carretas mantener la categoría y en la que el colombiano ha disputado 19 encuentros anotando 6 goles.