Djiku: "El Sevilla ha preguntado por mí"

Alexander Djiku fue una de las opciones que barajó el Sevilla la temporada pasada para reforzar su defensa y en este curso parece que se ha vuelto a interesar. Así lo confiesa el propio central del Caen, quien ha declarado en Libertad Digital que el conjunto nervionense es uno de los que se ha interesado por su situación. "Sí, me veo jugando en España este año porque es un campeonato que me gusta y que se adapata a mi estilo de juego. En efecto, Celta, Sevilla y Getafe han preguntado por mí, pero no hay nada cerrado", ha dicho el protagonista.

Djiku está convencido de que triunfaría en el campeonato español y espera llegar pronto a su nuevo destino: "La Liga me atrae por el hecho de que los equipos españoles juegan un fútbol muy vistoso. Creo que es el campeonato en el que podría adaptarme más fácil. Me gustaría firmar con algún equipo antes de la vuelta a los entrenamientos en julio, porque para mí es importante tener una preparación completa e integrarme rápidamente".

El zaguero se define como un central moderno y no tiene reparos en hablar de sus referentes: "Leo el juego para intentar interceptar muchos balones. También me gusta participar en el juego de mi equipo cogiendo como modelos a Varane, Umtiti o Lenglet. Tengo un buen sentido táctico y me adapto a los sistemas que me piden los entrenadores. Me tomo el tiempo de volver a analizar mis partidos porque es importante tener cierta perspectiva y lucidez", indica locuaz.

El Caen ha perdido la categoría esta temporada, por lo que la salida de Djiku debería ser sencilla. El equipo galo pagó por él dos millones de euros, pero el pasado verano se descolgó pidiendo cifras cercanas a los diez. Finalmente el Sevilla se decantó por Gnagnon.

El francés, es un caladero habitual para Monchi, que esta temporada ya ha firmado a Diego Carlos procedente del Nantes también por una cifra que ronda los 15 kilos.

En cualquier caso, parece que antes de que llegue algún central más, tendría que salir alguno, ya que ahora mismo hay overbooking en esa posición.