Gonalons: "Salgo con nostalgia de Sevilla... Nos vemos pronto"

La temporada de Maxime Gonalons en el Sevilla no ha funcionado como el jugador y el club hubieran querido. Hasta tres lesiones ha sufrido el centrocampista francés durante su año de cesión en Nervión, siendo dos de ellas de una duración considerable, lo que le ha privado de tener continuidad primero con Machín y después con Caparrós.

Primero fue una fractura en la cabeza del peroné de la pierna derecha, a comienzos de septiembre y que le tuvo en el dique seco hasta principios de noviembre. La segunda, a las dos semanas de regresar a los terrenos de juego, fue una fractura del maleolo tibial de su tobillo izquierdo, y le tuvo fuera de combate hasta principios de marzo.

Y es que el periodo de mayor continuidad de juego del francés fue de apenas cinco partidos, los que fueron de su vuelta el 10 de marzo ante el Espanyol, hasta su nueva lesión en la semana previa al derbi (13 de abril) por una lesión en el aductor derecho. En definitiva, apenas 13 partidos (10 de Liga, dos de la fase previa de la Europa League y uno de Europa League) en los que disputó 762 minutos y marcó un gol.

Ahora, Gonalons vuelve a la Roma, equipo con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 a la espera de saber si el nuevo míster del conjunto romano, Paulo Fonseca, cuenta con él o si debe buscar una nueva salida... Y ahí está al acecho el Sevilla. ¿Sería posible una segunda oportunidad en Nervión?

No en vano, fue Monchi el que lo fichó para la Roma en el verano de 2017, pagando cinco millones de euros al Olympique de Lyon y el que tuvo que darle salida en 2018 al no contar para Di Francesco. Sea como fuere, el francés ha querido despedirse del Sevilla a través de las redes sociales.

"Mi cesión en el Sevilla me ha aportado mucho... Descubrir un nuevo club, una afición como las que a mí me gustan, una ciudad extraordinaria y un tipo de fútbol que me fascina. Es con cierta nostalgia como salgo de Sevilla... Nos vemos pronto", ha escrito en Twitter en galo, dejando en el aire su futuro de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, en Italia ya le han vinculado con el Torino.