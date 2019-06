Mercado espera que "un malentendido" no manche "tres años espectaculares"

Después de pasar en el Sevilla tres años "espectaculares", Gaby Mercado no quiere que quede un mal concepto de él, ya que está muy agradecido al club por la oportunidad que le dio de jugar 118 partidos de blanquirrojo entre LaLiga, Copa, Champions, Europa League y supercopas de España y de Europa. Lo que ha vivido en Nervión ha sido muy grato para el central, que ha repasado en su país su salida del club hispalense y su llegada al Al-Rayyan de Qatar, una vez que el próximo día 30 concluya su contrato como sevillista.

"Por un malentendido por el último amistoso (en Tanzania) no se puede opacar la relación y el agradecimiento que tengo hacia Sevilla. Fueron tres años espectaculares. Apareció esta oportunidad de Qatar que era muy difícil de rechazar. La vida del futbolista es muy corta y prioricé esto", explicó en una entrevista concedida a TyC Sports, en la que reconoció que, finalmente, se decantó por la oferta que mejores condiciones económicas le ofrecía.

Para él, irse a Qatar no es un paso atrás y, a pesar de contar con 32 años, aún ve muy lejano el momento de anunciar su retirada: "La idea es jugar varios años más. Esperemos que el físico me acompañe. El fútbol me lo tomo como una pasión más que como un trabajo y espero seguir haciéndolo mucho tiempo".

Uno de los motivos esgrimidos en su día por Mercado para no viajar a Tanzania con el Sevilla fue su presencia en la prelista que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, dio antes de la Copa América. Por eso, admitió que fue una "decepción" no estar en la convocatoria definitiva.

"Lógicamente, tenía la ilusión de estar en esta Copa América. Gracias a Dios tuve la oportunidad de disfrutar muchos momentos lindos con la selección, pero también soy consciente de que el entrenador toma decisiones y me tocó estar fuera. Estoy apoyando porque tengo muchos amigos dentro", manifestó el zaguero, que también señaló que en los días previos al anuncio del técnico, ya intuía que podría ser uno de los descartados.

"No me sorprendió. Con el correr del tiempo me fui dando cuenta de que lo que me corresponde a mí es hacer mi trabajo bien y no esperar nada de nadie. Si llegaba la posibilidad de ir, iba estar feliz y contento. Cuando era más joven estaba como obsesionado, no me tocaba estar y sufría muchísimo. Ahora me concentro en lo que me corresponde a mí, que es jugar bien y hacer bien mi trabajo", explicó.