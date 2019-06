El Sevilla no ha negociado por Banega con ningún club

El Sevilla no ha negociado por Banega con ningún club

La continuidad o salida de Banega del Sevilla se ha convertido en una fábrica de rumores que copan los titulares de la prensa argentina y turca en las últimas semanas. El hecho de que no haya renovado por el Sevilla y de que su nuevo agente se esté moviendo para encontrarle acomodo contribuye a estas oleadas de noticias que generan más confusión que otra cosa en torno al futuro del jugador rosarino.

Los primeros en darse cuenta de que es prácticamente imposible de lograr su incorporación han sido los mandatarios de Boca. Si en los primeros días del mes de junio había esperanza en repatriar a Banega, alimentada de nuevo por el entorno del futbolista, ya en las últimas declaraciones de los mandatarios bonaerenses se vislumbraba la realidad: que la operación es muy difícil de llevar a cabo.

En Turquía, sin embargo, la rumorología sigue su curso. ESTADIO ha sabido de una fuente autorizada que el conjunto nervionense no ha negociado en ningún momento el traspaso de Banega ni con el Galatasaray ni con el Fenerbahçe. Ocurre que el mercado turco es muy particular. Hay muchos intermediarios dispuestos a realizar una operación de este calado y no siempre van con la información verdadera a los clubes. Pero desde el Sevilla niegan con rotundidad absoluta haber abierto cualquier tipo de conversación.

A estos dos grandes de Turquía les han hecho saber que la operación se puede cerrar en el entorno de los ocho millones. Pero esa cifra no sale en ningún caso de ningún mandatario nervionense. Como ha quedado dicho, no hay negociación abierta ni el Sevilla ha fijado un precio para su marcha. Al menos hasta el momento.

El futbolista, en sus únicas declaraciones, apuntó a su continuidad. "Sigo allá", dijo cuando le preguntaron por un posible regreso a Boca Juniors. Lo que tampoco ha manifestado es su voluntad de ampliar el contrato con el Sevilla, por lo que dentro de un año puede quedar libre y decidir su destino a su antojo.

Volviendo a Turquía, donde el futbolista está siendo ofrecido. Las cifras que han pasado a los clubes hablan de un contrato de cuatro años con un salario de 3,5 millones netos -más unos bonus que pueden llevarle a los cuatro millones fácilmente-. Hace un año Banega desestimó propuestas de este calado para seguir en Sevilla, donde su familia se encuentra muy a gusto. En cualquier caso, si llegase una oferta por estas cantidades, aún habría que convencer al conjunto nervionense. Y esa parte sería más complicada.