Corchia: "La Ligue 1 es buena para mí"

Sébastien Corchia reveló hace unos días que el Sevilla le ha comunicado que debe buscar destino de cara a la próxima campaña y, según ha revelado, la opción de volver a jugar en Francia es la que gana más enteros a día de hoy.

El lateral derecho galo, con contrato en vigor hasta 2021, reconoció haber recibido el interés de clubes "de, la, lay la". "Tengo contrato con el, pero ha habido muchos cambios allí desde que llegué hace dos años. Me gustaría jugar en otras competiciones, pero laobviamente podría ser una buena oportunidad para mí. El verano apenas está comenzando, no tengo idea de qué interés es serio y cuál no; pero no puedo esperar más para saber cuál será mi próxima aventura. Es un momento muy emocionante para mí y estoy seguro de que encontraremos el club perfecto", manifestó en una entrevista al portal 'Mercato365'.

El ex de Le Mans, Lille y Sochaux recordó que el Benfica descartó ejercer la opción de compra tras una cesión lastrada por la lesión que sufrió en los cuartos de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt; pero se mostró feliz por "estar en la historia" del club portugués y afirmó que ha sido un "placer" ganar la liga. "Ahora estoy al cien por cien, en una excelente forma y en el momento ideal para un jugador de 28 años con más de 200 partidos de alto nivel".